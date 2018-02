El fuerte mensaje de Marbelle contra quienes la critican en Instagram

05 de febrero 2018 , 09:14 a.m.

La cantante Marbelle sacudió este fin de semana las redes sociales luego de publicar un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram.

Marbelle, de 38 años, publicó una fotografía en la que se le ve sonriente y escribe un mensaje contra sus críticos.



“Quiero dedicar esta foto a todas las babosas feas y resentidas para decirles que no tengo la culpa de tener una piel maravillosa y agradecida. También para decirles que la flacura me sienta muy bien, igual que el amor”, escribió la cantante bonaerense.

En su mensaje, la mujer -quien está en una relación con el jugador Sebastián Salazar, de Independiente Santa Fe- añadió que jamás se ha puesto botox en su cara.



“Pero cuando me vea arruinada, fea y maltratada como ustedes las envidiosas, con seguridad es lo primero que haré”, dijo Marbelle.

Algunos seguidores de la cantante apoyaron a la artista por su mensaje debido a las constantes críticas que recibe. No obstante, algunos le comentaron: “No respondas al odio con odio. Eso te pone al mismo nivel de las personas que se burlan de ti”.



Marbelle, quien reflejó parte de su vida en la novela Amor Sincero, añadió: “En lugar de opinar tanto vayan y adelgacen y pónganse cremita en la llaga de la envidia. Para terminar, me maquillo y le pongo el filtro que se me dé la gana a mis fotos”.



