El mensaje sobre Colombia de una famosa bloguera que causó indignación

Muchos consideran a Danielle Bernstein, autora de 'Weworewhat', como la fashion blogger mejor pagada de Instagram, esta idea se confirmó luego de que la joven revelara en una entrevista con Harper's Bazaar que su nivel de influencia en las redes sociales es tan alto que se puede dar el lujo de cobrar hasta 15.000 dólares por publicar una imagen en sus redes.



Los 1.7 millones de seguidores en Instagram, 37,3 K en Twitter y 183.217 fans en Facebook la han convertido en una importante influenciadora en el mundo de la moda y el modelo a seguir de varias jóvenes que admiradas por su estilo intentan imitarlo.

Esta joven estadounidense, que reside en Nueva York, compartió algunas de sus fotos durante la visita que hizo a Cartagena, Colombia, luciendo espectaculares trajes que fueron elogiados por sus seguidores.

Cartagena, Colombia 🇨🇴🍍 Una publicación compartida de Danielle Bernstein (@weworewhat) el Ene 11, 2018 at 12:38 PST

Sin embargo, la que parecía una simple foto en vestido de baño se convirtió en el blanco de críticas por la expresión "Narcos vibes" (Vibra de Narcos), palabras que usó como pie de foto de la imagen que ya tiene más de 27.000 me gusta.



"Esto realmente me molestó y lo veo como algo extremadamente ignorante. Espero ella regrese y cambie esto", escribió uno de los usuarios. Otra persona comentó: "Colombia está trabajando bastante duro para deshacerse de esa reputación para que ella haga una declaración de este tipo. Especialmente ella que es una persona con mucho poder e influencia ante las personas. Muy decepcionante".



Horas después, ante las críticas, la joven se pronunció sobre lo sucedido para aclarar que su comentario hacía referencia al diseño de vestuario del programa 'Narcos', que se puede ver a través de la plataforma Netflix.



"Chicos ... Seré honesta aquí porque eso es lo que soy. El mensaje original que pensé para esta foto fue "Narcos vibes". Lo siento mucho. Era una leyenda estúpida y solo quise hacer referencia al diseño de vestuario del programa Narcos, de Netflix. Amo Colombia, es gente, cultura y respeto su historia. NUNCA PRETENDRÍA ofender a nadie. Me enamoré de Cartagena y seguiré promoviendo lo hermosa que es por dentro y por fuera", respondió.

La joven recorrió las calles de la heroica con su particular estilo. Foto: Instagram @weworewhat

ELTIEMPO.COM