El humorista 'Alerta' ya no contaría más ‘huesos’ en Sábados Felices

Juan Ricardo Lozano, conocido por sus interpretaciones de 'Alerta' y el 'Cuenta Huesos' en el programa de humor ‘Sábados Felices’, contó en diálogo con la 'W Radio' por qué su contrato con Caracol TV no será renovado. Aseguró además, que pudo deberse a problemas internos con su compañero Juan Ignacio Velázquez, director de entretenimiento de Caracol Televisión.

De acuerdo con Lozano, los inconvenientes se presentaron cuando él empezó a trabajar en actividades relacionadas con mejores garantías laborales para los miembros del elenco del programa.“ Empecé a trabajar en temas como el acoso laboral, también me metí a mejorar las condiciones laborales para los artistas y extras", aseguró.



El humorista comentó además, que no se ha presentado la oportunidad de que los directivos del canal escuchen su versión de los hechos, “todavía hace falta que me escuchen, hasta la fecha no he recibido ninguna razón de la empresa para no renovar el contrato y he hecho todo el esfuerzo", le dijo a la mesa de la W.

Con Juan Ignacio Velázquez "nos hemos encontrado en varios momentos, el hombre me ha evadido. Es como un juego de esgrima donde nos hemos herido, pero yo he perdido este juego porque no ha existido la posibilidad de hablar o debatir", expresó el humorista en la entrevista radial.



Mientras ‘Alerta’ espera una respuesta definitiva a la situación, recuerda su trayectoria de más de 30 años en el programa y en el mundo de la comedia y asegura que para él “el humor es vital” y que ha sido su vida desde pequeño, por lo que espera poder hacerlo durante muchos años más.



ELTIEMPO.COM