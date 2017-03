Pruebe cómo es una sesión de ‘coaching’ y cuéntenos qué tal le parece

Sócrates fue el maestro de Platón, quien tuvo como discípulo a Aristóteles. Pero ¿quién inspiró a Sócrates? Su nombre era Fenarete: una partera. Al filósofo griego lo cautivó su madre. Como a Sócrates le interesaba el ser, conversaba mucho con las personas, y decía que el parto de un bebé era como el parto de una idea. A través de preguntas, el pensador lograba que su interlocutor descubriera en sí mismo el conocimiento. Se trata del método de la mayéutica, cuyo origen griego significa “perito en partos”. Varias fuentes afirman que el diálogo socrático influyó al ‘coaching’, que no es más que conversar para alcanzar una meta.

“El ‘coaching’ consiste en varias conversaciones que te ayudan a cumplir un objetivo específico. Es un proceso lingüístico que promueve la conciencia y la responsabilidad del individuo. Una persona busca el ‘coaching’ cuando quiere trabajar un aspecto de su vida personal o profesional. Las personas quieren alcanzar sus metas, pero no saben cómo”, explica la ‘coach’ colombiana María Paula Alonso, quien está certificada por la Asociación Internacional para Profesionales del Coaching.



Según el Estudio Global de Coaching 2016 ─una iniciativa de la Federación Internacional de Coaches, llevada a cabo por la compañía PricewaterhouseCoopers─, se estima que en el mundo hay 53.300 ‘coaches’ profesionales: el mayor porcentaje está en Europa Occidental (35 %) y le sigue Norteamérica (33 %). También concluye que existen en el mundo unos 10.900 gerentes o directivos con habilidades de ‘coaching’.



Sobre la magnitud y el alcance del ‘coaching’ en América Latina y el Caribe, el informe precisa que en la región hay unos 4.000 ‘coaches’ profesionales y unos mil gerentes o directivos que tienen esa habilidad.



“El 68 % de los ‘coaches’ profesionales creen que, en gran medida, el ‘coaching’ es capaz de influir en el cambio social”, se lee en la investigación.

No reemplaza a la psicología

“El ‘coaching’ no tiene nada que ver con la psicología, pero sí se complementan. No reemplazamos a un psicólogo y muchísimo menos a un siquiatra. Es más, sería ideal que el psicólogo de alguien hablara con el ‘coach’ de esa persona”, opina Alonso, quien en sus cuatro años de experiencia como ‘coach’ ha realizado más de 65 procesos. Insiste, además, en que el ‘coaching’ “no es nada esotérico”, ni se relaciona con ángeles u oraciones.



Hay varios tipos de ‘coaching’, pero se clasifican principalmente en personal (para las personas), organizacional (para las empresas) y ejecutivo (para los empresarios), señala Alonso.



También existen el ‘auto coaching’ ─el ser humano busca su potencial sin la ayuda de otra persona─ y el ‘coaching flash’ ─el cual, detalla la ‘coach’, “puede hacerse en 20, 15 o 10 minutos. Es algo rápido, eventual y que no tiene un costo. Son conversaciones de ‘coaching’ en la cotidianidad: con el taxista, la amiga, el marido. Es una habilidad que se entrena”─.



Según el informe mencionado ─que tuvo en cuenta 15.380 respuestas procedentes de 137 países─, entre las especialidades de ‘coaching’ más consultadas están el liderazgo (el 51 % de los clientes son mujeres), los negocios y las organizaciones (el 52 % de los clientes son hombres), el ejecutivo (el 55 % de los clientes son hombres), los pequeños negocios (el 56 % de los clientes son mujeres), los temas de vida, visión y mejora (el 69 % de los clientes son mujeres) y la carrera (el 59 % de los clientes son mujeres).

‘Coaches’, no terapeutas

Alonso anota que el ‘coach’ no es un terapeuta, es decir, “no asiste el duelo por la muerte de un perro, por ejemplo”, ni el ‘coachee’ o el cliente es un paciente. “”.



“El ‘coach’ no le dice al cliente qué hacer. Es el entrenador, el acompañante, pero no es el guía. Vigila que lo que haga el cliente sea desde sí mismo y sea responsable, pero no lo aconseja ni le hace un juicio; solo resalta sus cualidades. El ‘coach’ debe tener empatía y visión positiva, ya que parte de que su cliente es un ser maravilloso y tiene todos los recursos necesarios para lograr lo que quiere”, argumenta.

El estudio citado asegura que “casi todos los coaches profesionales (99 %) tienen algún tipo de formación específica en ‘coaching’, y la formación de una gran mayoría (89%) está acreditada por una organización de ‘coaching’ profesional”.



En ese sentido, se subraya que, tanto a los ‘coaches’ profesionales como a los gerentes o directivos con habilidades de ‘coaching’, les preocupa las personas sin formación que se autodenominan ‘coaches’.



Alonso recomienda acudir a un ‘coach’ certificado por organizaciones como la Comunidad Internacional de Coaching, la Asociación Internacional para Profesionales del Coaching y Smart Coaching.

Más clientas que clientes

“Las mujeres siguen constituyendo la mayoría de los clientes de los ‘coaches’. El porcentaje del 54 % de clientas no ha cambiado desde el 2011”, se lee en el



Estudio Global de Coaching 2016, que subraya, además, que “el 60 % de los clientes son menores de 45 años”.



En América Latina y el Caribe, el 6 % de los clientes tiene hasta 25 años; el 25 % está entre 26 y 34 años; el 40 %, entre 35 y 44; el 23 %, entre 45 y 54, y el 5 % tiene más de 55 años.



El documento precisa que quienes realizan procesos de ‘coaching’ son gerentes (66 %), ejecutivos (60 %), dueños de negocios y empresarios (56 %), clientes personales (54 %), directores de equipos (51 %), empleados (34 %) y otros (8 %).



También se destaca que los ‘coaches’ ven como oportunidad que exista una mayor conciencia de los beneficios del ‘coaching’. Tres de cada cuatro ‘coaches’, concluye la investigación, esperan que el número de clientes aumente y una proporción similar prevé un incremento en sus ingresos anuales.

Haga ya una sesión de ‘coaching’

Antes de que comience la primera sesión, Alonso cuenta que llama a su cliente y le explica qué es el ‘coaching’ y qué hace el ‘coach’. También le pide al ‘coachee’ diligenciar un cuestionario, el cual le permite saber si la persona requiere el ‘coaching’ o si, por el contrario, debería asistir a una sesión psicológica o psiquiátrica.



Alonso cuenta que, en su caso, el proceso está integrado por al menos cinco sesiones, que se realizan cada dos semanas presencialmente o por videollamada. Añade que antes de que comiencen las conversaciones, el cliente firma un consentimiento informado, en el que manifiesta conocer que el ‘coaching’ no sustituye una terapia psicológica o psiquiátrica y los resultados dependen del ‘coachee’. Además, afirma que cada sesión que realiza dura aproximadamente una hora y media, y cuesta $ 150.000.



Vea este video y pruebe la que sería su primera sesión de coaching:



Esta podría ser tu primera sesión de 'coaching' ¿Tienes una meta pendiente por alcanzar? En este video te contamos de qué se trata este proceso, basado en la pregunta.

Paso a paso

Alonso detalla cómo se realiza un proceso de ‘coaching’. Comenta que “todas las personas llegan en un ‘estado actual’, en el cual piensan que tienen una dificultad en lograr un objetivo, y quieren llegar a un ‘estado deseado’”.



La primera pregunta que hace el ‘coach’ a su cliente es qué le gustaría trabajar en su vida (cuál decisión tiene pendiente, qué quiere resolver o cuál oportunidad le gustaría aprovechar). Como es de esperarse, todo lo que se hable es confidencial.



En este punto, Alonso aclara que hay objetivos profesionales y personales, “que se pueden mezclar, aunque el proceso siempre tenderá a una sola meta”. “Tiene que ser una meta real, autónoma, responsable, y que dependa del cliente y lo rete.



Por ejemplo, si la meta es ser feliz, hay que definir qué significa ser feliz para ese cliente. No puede perseguirse una meta ambigua. En ‘coaching’, todo se tiene que definir muy bien”.



Luego de establecer la meta, se comienza a pensar en los indicadores, que son esas situaciones puntuales que señalarían el cumplimiento del objetivo. “Es importante buscar indicadores tangibles, que dependan del cliente. La subjetividad no nos sirve para nada, necesitamos claridad”.



El siguiente paso es analizar la realidad. Se le pregunta al cliente cómo está hoy su vida ante esa meta. Luego se le interroga sobre qué ha hecho para intentar alcanzar el objetivo y qué no ha intentado todavía. En este punto, el ‘coach’ plantea a su cliente probar caminos desconocidos y surgen interrogantes como: ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo haces? “No cohibimos ninguna opción porque el cerebro necesita explorar varias alternativas”, explica la ‘coach’.



Finalmente, el ‘coach’ pregunta por el plan para cumplir la meta y el cliente resuelve dudas como cuándo, dónde, cómo y con quién comenzará ese proyecto.



En todo el proceso hay tareas, “que generalmente salen del cliente”, pues después de cada sesión, los clientes contraen pequeños compromisos consigo mismos.



“Puede que en una sesión nos quedemos solo en realidad o plan. Este esquema se puede alargar o reducir”, dice la ‘coach’. Añade que se emplean preguntas abiertas y cerradas. “Esculcamos dentro de la persona, pero siempre utilizando la pregunta. El proceso de ‘coaching’ requiere que el cliente tenga mucha autorreflexión”.



Al final del proceso, el ‘coach’ y su cliente hablan sobre si se alcanzó la meta, que ─dice Alonso─ “generalmente se cumple” y si la persona “quiere parar o seguir con otro objetivo”. El cliente también puede decidir si hace sesiones de seguimiento cada uno o dos meses.



“El cliente no está en una terapia. Esto tiene un inicio y un fin. Para los coach, es muy importante que la persona no se quede pegada a nosotros toda la vida. Nuestra responsabilidad es saber hasta dónde llegamos”, concluye.



MARÍA DEL PILAR CAMARGO CRUZ

Periodista de Especiales Digitales de EL TIEMPO

pilcam@eltiempo.com

En Twitter: @PilarCCruz