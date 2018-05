El bogotano que defenderá a Colombia en el mundial de los baristas

21 de mayo 2018 , 08:05 a.m.

21 de mayo 2018 , 08:05 a.m.

El joven, de 18 años en ese momento, estaba sentado en una amplia sala, aguardando a que una de sus amigas finalizara sus labores para salir del sitio que permanecía en silencio. Una recepcionista le arrojaba miradas constantes –hasta ruborizarlo- por un largo tiempo hasta que decidió acercarse a él –las mejillas coloradas del joven delataban sus nervios-.

-¿Vienes para una entrevista de trabajo?- preguntó la recepcionista al acercarse al muchacho. Aquel dijo que sí, que estaba esperando su turno para asistir a una entrevista laboral.



Y aunque mentía, pues no había enviado hoja de vida y no tenía intención de buscar trabajo, su respuesta, en broma, le abrió las puertas para conseguir su vinculación a Juan Valdez en el año 2003.

Ese muchacho hoy tiene 30 años y es el mejor barista de Colombia. Ronald Valero inició de manera fortuita su camino por la experticia del café, profesión que lo ha llevado a recorrer el mundo y convertirse nuevamente –ya fue el mejor barista colombiano en 2013- en el representante mundial de Colombia en un escenario internacional de la preparación de la bebida representativa del país. Ganó el campeonato colombiano de baristas, organizado por la Federación Nacional de Cafeteros, el año pasado.



Ronald reconoce a la ‘actitud’ como la base de todo lo que se propone en la vida. Su deporte favorito es el fútbol, el cual practica y observa con emoción, pues frecuenta el estadio El Campín para ver jugar a Independiente Santa Fe. Se encuentra próximo a graduarse de Administración de Empresas de la Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios) y lo que más adora en la vida es pasar tiempo con su hijo. Destaca, por supuesto, por su habilidad magnífica en la preparación de café.

Ahora, tras haber viajado innumerables ocasiones a Corea y otros tantos exóticos destinos, su cita mundialista será en Ámsterdam, capital de Holanda, para competir en el World Barista Championship, un certamen que reúne a los mejores preparadores de café alrededor del mundo. El torneo se llevará a cabo del 20 al 23 de junio.



No será la primera vez que Ronald compita a nivel internacional, pues en 2013 viajó hasta Melbourne, Australia, representando nuevamente a Colombia de la mano de Juan Valdez, “Más que un placer es un sueño (…) trabajamos durísimo para llegar hasta acá”, afirma el barista ante esta nueva oportunidad de dar a conocer sus destrezas en el manejo del café colombiano.

'El café da plata'

Ronald Valero es un bogotano nacido el doce de junio de 1987, hijo de boyacenses, que vivió los momentos más gratos de su infancia en el barrio Palermo, al sur de la capital. Durante su niñez, un pequeño barista emergía en su interior desde que acompañó a su padre en su trabajo dentro de la plaza de mercado de Zipaquirá.



En una ocasión, el Ronald niño detectó que a su padre le gustaba el tinto, bebida que siempre le solicitaba a una mujer que, al volante de su bicicleta y con el termo listo para servir, ofrecía el líquido humeante que acompañaba la mayoría de las mañanas de los Valero.



El papá de Ronald pagaba el tinto mientras el niño observaba atónito una escena que, particularmente, lo marcó: la señora de los tintos sacaba un fajo enorme de billetes para guardar el pago inmediato. Sus manos se tensionaban con rigor para sostener las ganancias de la venta de la bebida caliente. "el tinto da plata", pensó el niño.



Dentro de la plaza se dio el primer acercamiento entre el actual mejor barista de Colombia y la bebida que ha acompañado y perfilado su vida durante muchos años.

El café me llevará al mar

Pasó la vida, vino el estudio, la graduación y todas aquellas situaciones cotidianas que van forjando a un colombiano. Después, un Ronald Valero de 18 años, ad portas de la adultez, se encontró con la escena narrada al inicio: consiguiendo un trabajo que ni siquiera había ido a buscar. “le dije a la señorita que quizás la hoja de vida se refundió, pero que si me daba tiempo la volvía a traer ese mismo día”, afirma el barista recordando el particular suceso.



Tras la hoja de vida y la formalización de los papeles, quedaba un requisito indispensable para ingresar a Juan Valdez: cortarse la inmensa cabellera que rozaba su cintura. No hubo problema, al parecer. Y como Sansón pero a la inversa –y, en ese momento, sin Dalila- el cortarse el pelo le otorgó a Ronald la gran oportunidad de su vida, pues al ingresar a Juan Valdez empezó a ‘codearse’ con el sonido de los granos preparados, con el aroma intenso de la bebida en las mañanas y con el espeso sabor que enfiló su paladar hacia la práctica del barismo.

Los granos de café: el instrumento fundamental en el mundo del barismo. Foto: Cortesía Juan Valdez

Ronald ingresó como técnico en la preparación de café pero, como le sucedió en años anteriores con la señora de los tintos, tuvo una imagen ‘reveladora’ para su futuro.



Se encontraba limpiando la zona de entrega de su sitio de trabajo, ubicado en Terraza Andino, cuando ingresó un hombre con ánimo decaído –tenía cara de necesitar un café de Juan Valdez con urgencia- quien estaba agotado de viajar y viajar y viajar. Acababa de llegar de una zona costera de Colombia y tenía que partir casi de inmediato a otro punto distante de la capital; ese señor era un barista, es decir, pertenecía al grupo de personas expertas en la preparación y reconocimiento de la calidad y las características del café.



Ronald Valero lo supo de inmediato. ‘ser barista me llevará a conocer el mar’, cosa que, en un principio de aquel año 2008, era su máximo sueño.



Hoy, gracias a la profesión que adquirió, Ronald puede viajar y conocer los mares del mundo, puede elevarse por los aires y asomar –con el cuidado apropiado- su vista por la ventana de un avión y dirigir su mirada hacia los cafetales colombianos que se ven colocados con precisión sobre las extensas llanuras y cadenas montañosas del Tolima, a donde fue a parar Valero en el transcurso del cumplimiento de su sueño.

Café tolimense con rugido de 'León'

La historia de Ronald, hasta el momento, ha trascendido de lo común. Las decisiones precisas de su vida han direccionado su camino hacia el reconocimiento que posee actualmente como mejor barista de todo el territorio colombiano. Para ingresar al barismo debía, como primer paso, escoger un café para empezar las preparaciones empíricas.



Tras haber tenido su nueva epifanía, Ronald se dirigió a una góndola de Juan Valdez. Observó los muchos cafés que podía usar. Se sacudió del imaginario viaje al mar -que planeaba en su fantasiosa mente- para tomar la decisión correcta, y rugió un león en su interior. Como bogotano hincha fiel de Santa Fe, decidió escoger un llamativo café de empaque rojo –como los colores del equipo cardenal- que había sido elaborado en una finca de Tolima.



Al escoger aquel café, inició su travesía por el mundo del barismo y la participación en varios certámenes que reunían a expertos en la preparación de la bebida. Poco a poco fue adquiriendo la experiencia necesaria para ser, con el paso del tiempo, uno de los baristas más reconocidos en Colombia.

Ronald Valero, el mejor barista de Colombia. Foto: Cortesía Juan Valdez

En 2013 se convirtió, después de un arduo esfuerzo, en el mejor barista de Colombia, de la mano de Juan Valdez y de Jairo López, un caficultor tolimense con el que trabajó por un periodo de tiempo. Tolima resultó, para Ronald, ser el sitio ideal para completar aquella formación como barista que ha dado sus frutos.

“Ronald ha preferido al Tolima, es una herramienta importantísima para la caficultura”, afirma Milton Monroy, un ingeniero agroindustrial hijo de Humberto Monroy, el dueño de la finca San Pedro, en la vereda San Cayetano de Ibagué, lugar a donde Ronald fue a parar en 2014 –tras la primera experiencia con Jairo López- para consolidarse como barista y sitio donde se siguen cultivando y perfeccionando los granos que originan una de las bebidas mayor frecuentadas por todos los colombianos.



“La parte humana es lo que hace que el café sea mejor”, dice Ronald mientras camina por los alrededores de la finca, terreno que se extiende en anchas hectáreas sembradas donde pequeños granos rojizos –que son más importantes cuando están oscuros como una uva- esperan pacientemente ser recogidos y transformados en fragmentos lisos y llamativos que despiden olores agradables hacia todos los rincones de San Pedro.

Hasta Holanda con un saco de café 'al hombro'

Ronald llevará un saco lleno de café tipo Geisha hasta Ámsterdam, con el cual competirá para convertirse en el mejor barista del mundo. Él, de la mano de Juan Valdez, aboga por visibilizar el proceso del café desde su origen, para así dar a conocer con mayor arraigo la caficultura en Colombia.



Lo hace desde el Tolima, un departamento reconocido por su tamal y su lechona -entre otras tantas maravillas- y por su poderío cafetero.

A la izquierda Humberto Monroy y a la derecha Milton Monroy, el 'team' de Ronald para convertirse en el mejor barista del mundo. Foto: Cortesía Juan Valdez

La alegría de los cafetales se refleja en el verde intenso de sus surcos que caen inclinados sobre los amplios barrancos y le desean éxitos al barista en su nuevo viaje que, sin embargo, empezó desde cuando aquel era un niño maravillado por la magia del café.



Ronald Valero, considerado el mejor barista de Colombia tras un campeonato a nivel nacional en octubre de 2017, representará al país gracias a un considerable esfuerzo y empeño que ha desarrollado de la mano de Juan Valdez.

Juan Rodríguez Pérez

rodjua@eltiempo.com