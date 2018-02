El antídoto del veneno / De tu lado con Alex

Creo poder afirmar, sin lugar a equivocarme, que nadie ha estado exento de que le hayan causado algún tipo de daño, ya sea sentimental o físico. Desde muy temprana edad, y en algún momento de nuestras vidas, todos hemos afrontado el dolor de una herida originada por los actos conscientes o inconscientes de una tercera persona.

Y muchas veces, el profundo sufrimiento que sentimos al ser víctimas de una traición, de palabras ofensivas, de un abandono, de desamores o de aquellos golpes que lesionan nuestra alma es tan intenso que podría compararse con la mordida de la serpiente más feroz, con los dientes más afilados, en un ataque sin misericordia. El dolor agudo y la angustia son suficientes para paralizarnos y dejarnos inconscientes, incapaces de reaccionar. Pero esta mordida, por penetrante o voraz que haya sido, no es suficiente para matarnos. Lo que verdaderamente puede acabar con nuestra vida es el veneno que entra al organismo y lo consume.



Por lo general, las ‘mordidas’ más atroces provienen de caras conocidas y corazones muy cercanos. Las heridas más profundas son causadas por las personas a quienes más amamos y en quienes más confiamos... y esto hace que su veneno sea terriblemente mortal.



Y mientras el veneno se esparce por nuestro cuerpo, dejando un dolor atroz, estamos casi atónitos; nos es imposible discernir cuál podría ser el antídoto correcto para detenerlo rápidamente antes de que nos mate.



Hay quienes piensan que jamás encontrarán la cura para su dolor, y entonces intentan enmascararlo ‘inyectándose’ otros venenos, incluso más potentes y letales –como las drogas, el alcohol o el sexo–. Y, aunque estos les den cierto alivio momentáneo, la realidad es que solo están disfrazando los efectos nefastos.



Otras personas piensan erróneamente que detendrán el transcurso natural del veneno si afilan sus propios dientes y le devuelven, con más ferocidad y más odio, la mordida al causante, buscando vaciarse a sí mismos y quizá hasta inocularle su propio veneno. Claro, esto es imposible y demasiado desgastante.



La mayoría de nosotros menospreciamos el veneno letal, convencidos de que podremos convivir con él y, tal vez, si lo ignoramos, en algún momento dejará de actuar. Sin embargo, no nos percatamos de que al no afrontar su existencia ni el daño que está causando a nuestros órganos vitales, empezaremos a destilarlo por los poros poco a poco.



El único antídoto muchísimo más potente que cualquier veneno sobre la faz de la Tierra, y que puede hacer que no nos siga carcomiendo, es el perdón. Afrontar a la serpiente, por aterradora que sea, y perdonarla. Es la única manera de retomar nuestro poder y convertir a la cobra más agresiva en una lombriz inofensiva.



Perdonar no hará que desaparezca la mordida, pero sí detendrá la acción del veneno, evitando que siga devorando nuestra vitalidad y logrando que deje de intoxicarnos.



No sigamos peleando con las serpientes que aparecen en nuestra vida, perdonemos para que no nos sigan envenenando la existencia.



ALEXANDRA PUMAREJO

En Twitter: @detuladoconalex