Los billetes dorados de la revista ‘DONJUÁN’

Es imposible olvidar la escena de Charlie Bucket, el niño de rizos negros, saliendo de una tienda de dulces con una enorme barra de chocolate en la mano. Frente a la pantalla grande, lo vimos abrir, pliegue por pliegue, con el sonido crujiente del papel aluminio, el envoltorio que resguardaba el último billete dorado para entrar a la fábrica de chocolates de Willy Wonka.



Pensando en consentir la nostalgia de los adultos, que nunca dejan de ser niños, la edición diciembre-enero de la revista ‘DONJUÁN’ trae una sorpresa muy especial. Varios ejemplares de la publicación tendrán entre sus páginas un billete dorado.

Cada billete ofrece un regalo diferente: en compañía de W Radio, varios tiquetes internacionales de Latam; raquetas Head (la misma marca que usan titanes de la talla de Zverev, Murray y Djokovic); un Gear G3 o una barra de sonido de Samsung; bonos de mercadolibre.com o de Moda Éxito para darse un merecido regalo de Navidad. Otros billetes entregan fabulosas botellas de Single Barrel de Jack Daniel’s, gafas de Tag Heuer, perfumes de Givenchy y Versace y suscripciones a EL TIEMPO y a ‘DONJUÁN’.



El tiquete de Willy Wonka decía: “En sus sueños más salvajes no podrá imaginar las maravillosas sorpresas que le esperan”. Nosotros le decimos lo mismo. Pero si no encuentra el billete dorado, no importa. El contenido de esta edición de la revista también lo impresionará, desde la tapa hasta el fin.



Nuestra portada es Cristina Hurtado, la bella presentadora del programa de concurso ‘Guerreros’. Las playas de la Isla Múcura, un oasis a dos horas de Cartagena, sirvieron de escenario de las fotos que, por petición de la propia Cristina, no fueron retocadas con Photoshop, para derrumbar todos los estereotipos que hay sobre la belleza de las mujeres.



Sus fotos –sin ningún tipo de recato– pueden llevar un ‘hashtag’ que diga un #AmoMisImperfecciones. “Muchas mujeres no se ponen un vestido de baño o no les gusta que les tomen fotos porque no creen que su cuerpo sea bonito. Todas tenemos las cicatrices de la vida y debemos estar orgullosas de ellas. Quiero despojarme de tantos tabús, de tantos estereotipos, de tanta perfección mentirosa que nos venden. Si hacemos algo como ir al gimnasio o cuidarnos con la alimentación, que sea por nosotras, para sentirnos bien, no para los otros. Hay que olvidarse de ese estereotipo de que todas las mujeres tenemos que ser perfectas. Siempre quise hacer unas fotos como estas, pero que no tuvieran retoques ni nada de Photoshop. Quiero mostrar que el cuerpo hay que aceptarlo como es, que una estría puede ser hermosa”.



El otro gran especial de la revista tiene que ver con el deporte. Los periodistas de ‘DONJUÁN’ realizaron una selección de los deportistas más icónicos del 2017. En la lista encontrará nombres conocidos, como el del velocista jamaiquino Usain Bolt, el crack de la Selección Argentina, Lionel Messi, las leyendas del tenis Rafael Nadal y Roger Federer o el propio James Rodríguez. También figuran otros menos conocidos, pero igualmente icónicos como Sven Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, quien originó una gran polémica al arrodillarse antes de un partido de los San Francisco 49’s en pleno himno de Estados Unidos, como protesta contra la brutalidad policial y la desigualdad racial o el venezolano José Altuve, el segunda base de los Houston Astros, que llevó al equipo de Texas a ganar la Serie Mundial.



Las historias de estos cincuenta atletas son fascinantes: Alex Honnold, el primer hombre sin arneses en escalar la montaña El Capitán, dos veces más alta que el Empire State; Vasilii Marguiev, el campeón mundial de sumo, y Ma Long Ping, el rey del tenis de mesa. Y claro, varios colombianos, insuperables, como el gran Radamel Falcao García, el ciclista boyacense, Nairo Quintana; Rigoberto Urán, que se subió con toda autoridad al podio del Tour de Francia o Miguel Ángel ‘Superman’ López, que les dio una lección de cómo escalar a los más fuertes del mundo en la Vuelta a España, y de Egan Bernal, un zipaquireño a quien muchos califican como la futura ‘bestia’ del ciclismo de ruta.



Otro plato fuerte de la edición es la crónica del periodista Otilio López, que junto al fotógrafo Santiago Escobar recorrió los 375 kilómetros del río Bogotá, desde su nacimiento, en el páramo de Guacheneque, hasta que desemboca en el río Magdalena.



Durante el recorrido, Escobar tomó varias muestras del agua del río con un gotero y luego puso las gotas sobre papel de acuarela. Los colores del agua, siempre distintos, muestran los efectos de la contaminación en el principal río del centro del país. La crónica es un recorrido por la agonía de un río que nace cristalino y en sus puntos más críticos es negro como el petróleo.



Pasando de ríos a mares, la revista incluye una selección de los yates más costosos del mundo, que albergan desde tres piscinas hasta un sistema de defensa de misiles; una reseña de la pizzería que rompe todos los moldes en Bogotá: Tomy Tomato; unas fotos maravillosas de Tuti Vargas, la esposa del cantante Sebastián Yepes, que posó para la revista en el abismo de Piedra Colgada, en Susa, Cundinamarca; un perfil del legendario Lothar Matthäus. Y mucho más.



Por ahora… ojalá se topen con los billetes dorados.



