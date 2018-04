Jeans addiction: la nueva edición de DONJUAN

La edición número 135 de DONJUAN se lanzó esta semana, con Lucy Vives protagonizando una portada que es un festival de color, denim y sensualidad. En esta edición, que dedicamos a los jeans, encontrará perfiles, crónicas y fotografías que prometen ser su mejor compañía para este fin de semana.

Lucy Vives, la hija de Carlos Vives y nuestra portada de este mes, tiene una historia que contar más allá de su padre: aprendió a tocar varios instrumentos musicales por su cuenta; de pequeña quería ser veterinaria, pero creció para estudiar filosofía y estudios feministas en Nueva Orleans; tiene tatuada una frase de Platón, “deben por la felicidad de las naciones los filósofos ser reyes o los reyes, filósofos”. Sobre el tema del feminismo, en particular, no es alguien que se guarde sus opiniones. “Si pudiera, haría que todos los hombres leyeran, por lo menos, un libro de Simone de Beauvoir. Así solo lleguen a la mitad, creo que llegarían bastante lejos”.



Por eso, las fotos de la hija del famoso músico del vallenato, además de ser una serie que lo dejará sin aliento son también una declaración. “Si me desnudo es para que nadie sienta que su cuerpo es feo o que lo debe ocultar”, dice. “Se trata de una forma de romper con los estereotipos”.



Como preparación para el Mundial de Fútbol, Sebastián Heredia hizo un repaso histórico de los más grandes goleadores de cada copa. Es un texto plagado de historias y anécdotas, como el hecho de que el jugador que más goles ha marcado en un mundial, Just Fontaine, salió a la cancha con unos guayos prestados; o que Mario Alberto Kempes, el campeón argentino en el 78, se fumaba un cigarrillo antes de cada partido. Es un recorrido histórico, desde Guillermo Stábile hasta James Rodríguez.



Y, desde el otro lado del Pacífico, Marc Caellas escribe una historia sobre la extraña relación que Japón tiene con el sexo: por un lado, es una cultura que celebra sin tapujos la comercialización del sexo, desde los sex shops hasta festivales girando en torno a gigantes figuras fálicas; por el otro lado, los jóvenes corren de las relaciones personales, con una falta de apetito sexual que ha puesto en alerta a todo el país



Cerramos esta edición con un editorial de moda con la modelo Catalina Otalvaro y el músico Juan Felipe Samper, un look que combina la simplicidad jeans y la maquinaria indomable de un Ford Mustang. Son fotos marcadas por la textura del denim y el olor de la gasolina.



REVISTA DONJUAN