Dos talentos que se unen para imprimir valor a una prenda

En el abrumador mundo de la moda rápida, la posibilidad de terminar uniformado en una reunión de trabajo o en un plan relajado de fin de semana es muy frecuente. Dos o más personas con la misma prenda, de la misma marca, aunque la diferencia la pueden marcar el estilo y la forma de llevarla de cada quien, no deja de producir incomodidad. Pero sin duda es una experiencia totalmente desagradable cuando esa prenda, sea un vestido, falda o camisa, es estampada porque ahí la diferenciación no es mucha y la recordación es alta.

En temporadas como las de ahora, en las que los estampados están de moda, la exclusividad se agradece, una apuesta a la que muchos diseñadores recurren en sus colecciones de la mano de un ilustrador que les haga un diseño original, propio, único.



“Aunque la ilustración no está considerada entre las artes, para nosotros sí lo es. Contar con la posibilidad de tener un artista interpretando tu idea y concepto tiene mucho valor agregado para nuestra marca”, comenta la empresaria Adriana Arboleda, fundadora de Pink Filosofy, junto con su socia Johanna Ortiz.



La marca cuenta con un ilustrador en la compañía, pero el año pasado lanzó, junto con la revista El Malpensante, una convocatoria para diseñar los estampados para una cápsula de edición limitada de Pink Filosofy. Más de 300 portafolios mostraron el potencial de este tipo de alianzas, que se dan con frecuencia en otras partes del mundo, pero en Colombia aún son tímidas.



Natalia Mustafá, recién graduada de Diseño en la Universidad de los Andes de Bogotá, fue la ganadora por la forma como ilustró las cuatro estaciones y los estados del alma, el tema de la convocatoria. Eligió la naturaleza para hacerlo y ahora sus ramas de bambú, de helechos y otras plantas y flores hacen parte de la colección resort 2018 ‘Seasons of the Souls’, que acaba de llegar a las tiendas de la marca. También participó en Mercado Gráfico, la reciente edición de Colombiatex, como parte del premio (ver recuadro).



“Muchos diseñadores trabajan con grandes ilustradores, es un recurso que le da dinamismo a la prenda, otra forma de lenguaje aparte de los cortes, las líneas y las telas; el print tiene otra comunicación”, agrega Arboleda.



Esta alianza de talentos da valor agregado y es lo que busca Diana Crump constantemente. El ADN de su marca –Atelier Crump– recae en gran medida en la estampación de las telas y con frecuencia recurre a ilustradores para que le ayuden en esta tarea.



“Me resulta interesante acudir a gente que tiene esta especialidad. Valoro este oficio que es tan lindo e increíble y que no tiene tantas salidas; me gusta poder apoyarlos y a mí también me conviene. Aunque también uso telas ya estampadas en Italia, corro el riesgo de que otra marca las use también, en cambio con el ilustrador es tener la seguridad de que nadie más en el mundo lo va a tener”.



Como buena millennial, Crump ha encontrado a sus ilustradoras en Instagram. Ha sido el caso de Stefania Tejada y Natalia Swarz.



“Me gusta escoger con quien trabajo, que confíen en mí y les guste mi estilo, porque sino es como ser chofer de un mouse: hacer lo que me ordenen”, dice Swarz, diseñadora gráfica con máster en Fashion Manamegent y posgrado en Diseño de Modas, que ha trabajado en la fábrica francesa de telas Deveaux y en estrategias para en Zara y Mango, entre otras.



Radicada en Barcelona, el trabajo realizado con Atelier Crump fue a distancia. “Disfruto mucho desarrollar cosas basada en la conversación con el diseñador. Trabajar en moda me dio un valor agregado como diseñadora gráfica y me emociona mucho ver mi diseño en una prenda final”.



La mayoría de ilustradores independientes trabajan en moda como otra línea de su portafolio, que incluye muchas veces ilustrar libros, páginas web, imagen de marcas, etc. El diseñador lo contacta, intercambian ideas y llegan a la imagen deseada. Como es un mercado relativamente nuevo en Colombia, todavía hay variedad de interacciones. “A la hora de vender un diseño hay que pensar en el tipo de exclusividad: ¿lo podría usar yo en mi portafolio para mis productos? ¿La marca solo lo va a usar una temporada? ¿Qué tan protagónico es el dibujo dentro de la tela o la prenda? De esto también depende la tarifa”, explica la diseñadora gráfica de la Universidad Bolivariana de Medellín Ximena Escobar, quien hace ilustraciones en fieltro cortando todas las figuras a mano, porque le encantan las telas y las texturas.



Una vez con la ilustración en mano viene la estampación. “Son muchas pruebas y errores, hay veces que ves una cosa en el computador, pero al momento de estampar cambia, porque hay telas que estampan mejor que otras”, explica Arboleda.



Al final, el resultado es el deseado: exclusividad para el cliente y estampados amarrados al ADN de la marca.

Ilustradores en vitrina

Mercado Gráfico, una alianza entre Artextil, Estudio Agite e Inexmoda, es un espacio que abrió este año Colombiatex de las Américas con el fin de visibilizar a los artistas gráficos textiles enfocados en la moda y conectarlos con diseñadores y fábricas textileras para cohesionar cada vez más el Sistema Moda.

Los diseños propios permiten a las marcas responder de forma personalizada a las exigencias de un mercado volátil. Foto: Cámara Lúcida

La idea es que las empresas piensen cada vez más en comprar diseños únicos para ideas novedosas, ofreciéndole al consumidor un producto diferenciado. “Esto es clave para la competitividad de las compañías, para ampliar su portafolio con una mirada actual, ofreciendo las últimas tendencias en colores, grafías y texturas”, afirmó Maite Cantero, coordinadora del Laboratorio de Investigación e Innovación de Inexmoda.



En esta primera edición de Mercado Gráfico participaron 32 ilustradores.



NATALIA DÍAZ BROCHET

Editora de EL TIEMPO

@ndiazbrochet

natdia@eltiempo.com