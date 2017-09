‘Siempre nos ha gustado poner bella a la mujer’

“Mi madre me decía que cuando yo tenía 2 años corté unas cortinas e intenté hacer un traje, yo no me acuerdo. Pero sí recuerdo que a mi casa iba la modista a hacernos la ropa y yo no quería ir al colegio, quería estar ahí con ella, ver lo que hacía”.



Así de claro y de temprano tuvo su futuro el cordobés José Víctor Rodríguez Caro, la mitad de Victorio & Lucchino, el dúo de diseñadores españoles encargados de abrir las pasarelas del CaliExposhow el próximo 20 de septiembre, en el Teatro Calima.

“A José Luis (el sevillano José Luis Medina del Corral, Lucchino) le pasaba lo mismo”, agrega José Víctor, al otro lado del teléfono, desde Marbella, donde tomaban un descanso antes de volver a Sevilla para preparar la pasarela que veremos en Colombia.

Por eso, cuando este par de amantes de la moda se conocieron a finales de la década de los 70 trabajando juntos en el departamento de diseño de la empresa Disart de Sevilla, la empatía fue total. “Éramos niños cuando ya hablábamos de moda, éramos unos bichos raros”, comenta José Víctor.



Muy pronto les surgió la idea de independizarse y abrir una tienda propia.



Inmediatamente comenzaron a participar en diferentes pasarelas y a internacionalizar su nombre, que ha sido reconocido por ese sello con espíritu andaluz y toque contemporáneo.



Hoy día tienen varias líneas en su portafolio: Victorio & Lucchino, de alta moda; V&L, más nueva, un ‘prêt a porter’ con una relación calidad-precio que la hace asequible; la línea de complementos (carteras zapatos, gafas y perfumes), la de novias y la de decoración de interiores.



¿Por qué les gustaba tanto la moda?



El punto siempre ha sido poner a la mujer bella, somos unos grandes defensores de la mujer. Creemos que aún el mundo no les ha dado el sitio que les pertenece. En la empresa, el 90 por ciento de nuestros empleados son mujeres, con una capacidad magnífica, lo mismo para ser madres que para trabajar.



¿Los dos diseñan?



Sí, los dos diseñamos. Es muy bonito trabajar en dúo porque si uno viene un poco abajo, el otro te sube; el trabajo en equipo es una maravilla. Casi todas las casas de moda tienen varios estilistas, pero nosotros somos los dos, tenemos una compenetración muy grande y ya no podríamos trabajar solos.



¿Cómo es el estilo de Victorio & Lucchino?



Muy femenino, atemporal. No nos parecemos a nadie. Tenemos trajes guardados desde hace 20 años, que son actuales.



¿Qué permanece de cuando empezaron y qué ha cambiado?



El diseñador tiene que ser un poco brujo, adivino. Si estamos haciendo colecciones para el 2018 y el 2019 hay que adelantarse a la moda y con tu estilismo vas evolucionando. La inspiración está en la calle, en las mismas mujeres y así surgen las ideas y las vuelves moda contemporánea, que es lo nuestro.



De todas las líneas que tienen, ¿qué es lo que más les gusta diseñar?



Nos emociona la mujer en todos sus momentos: lúdica, ejecutiva, trabajadora, el día de su boda. También diseñamos para hombre, y el nuestro es muy varonil.



¿Por qué aceptaron venir a Colombia, al CaliExposhow?



Desde hace tiempo nos estaban invitando y este año dijimos sí. Nos interesa abrir mercado en Latinoamérica y Colombia es un buen lugar, allí tenemos muchos clientes, mujeres y hombres bellísimos. Tenemos 40 líneas de productos: novias, hombre, hogar, perfumes… Y decidimos ir allí para presentar en directo lo que somos.



¿Qué vamos a ver?



Nuestra colección primavera/verano 2018, que llamamos ‘Sueños velados’. Nos imaginamos una mujer que va a una fiesta de una boda o a un coctel y termina bailando, harta con llevar zapatos de 12 centímetros de alto. Cosas muy versátiles, trasparencias, que con cambiarte de zapatos y de accesorios puedas pasar del día a la noche. Trabajamos la superposición de prendas en un traje para que puedas cambiarte según la evolución del evento, o si no hay tiempo para ir a casa a cambiarte. Tú misma puede ir cambiando tu estilismo.



Y les gusta el color, ¿no?



Ustedes nos van a comprender por latinos. Somos del sur de España, donde hay otro sol, otra forma de vivir. La mejor lección de color que hay es la naturaleza misma: no hay como una puesta de sol naranja y malva. Cuando vas al campo, este te da una lección de color, y vuelves y sin darte cuenta haces tus colecciones con esos colores en la cabeza.



¿Cómo enfrentarse a la moda rápida?



Hay que hacer colecciones más cortas, porque las marcas copian rápido. Sin embargo, creo que Zara y Mango han hecho una gran labor enseñando a la gran masa a vestir y haciendo que la moda vaya a todo tipo de público de forma más económica. Cuando ganas un poco más de dinero, querrás usar un original, porque ya estarás cansado de comprar y tirar ropa barata. Ante esto, tienes que seguir siendo tú, porque el original siempre será el original.



Acaban de pasar por serios problemas económicos, ¿cómo van?



Ya terminó. Nos afectó la crisis que vivió Europa. Así como persona tienes accidentes en tu vida, en los negocios también, y la única manera de solucionarlos es trabajando; en esas estamos. Lo bueno es que no ha salido dañado nuestro espíritu creativo.



NATALIA DÍAZ BROCHET

Editora de EL TIEMPO