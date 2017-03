La diseñadora Amelia Toro recibirá premio de Women Together

Amelia Toro es una diseñadora de modas que integra tradición, calidad, buen gusto y labor social en sus colecciones. Esta colombiana ha trabajado en la industria de la moda por más de 20 años y ha forjado un nombre que es sinónimo de prestigio y dedicación.

Sus proyectos con comunidades indígenas wayús, kunas y del Putumayo son características de la marca.



Los diseños incorporan telas hechas a mano y artesanías fabricadas por estas comunidades, imprimiéndoles parte de su tradición ancestral. Por esta razón, Amelia Toro recibirá el reconocimiento Women Together, una organización internacional que promueve el desarrollo sostenible, proyectos de capacitación comunitaria y la recuperación del patrimonio cultural.



Cada año, Women Together otorga un reconocimiento a personas, fundaciones o empresas que están en línea con sus objetivos. Shakira, Antonio Banderas, Juan Luis Guerra y la Fundación Mario Santo Domingo, entre otros personajes y entidades, ya lo han recibido. Este año lo hará Amelia Toro, el 25 de abril, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.



Amelia Toro se formó en el Rhode Island School of Design y en la Parsons School of Design, de Nueva York. Trabajó en varias casas de moda y a finales de los 80 creó la suya, en la que no solo se fabrican prendas, sino historias de superación y emprendimiento.



En su empresa trabajan madres y padres cabeza de familia que participan en todo el proceso de fabricación de la ropa. Desde su taller en Bogotá exporta colecciones a países como Estados Unidos, Japón, México y Chile.



“Este premio me cae del cielo. Primero, es un honor, una gran sorpresa porque es el reconocimiento al trabajo de muchos años. Eso no es algo que uno hace de un día para otro, sino lentamente, a lo largo de mi carrera. Cuando llegué a Colombia tuve la oportunidad de poder trabajar con comunidades, y lo he venido haciendo porque me apasiona. Me siento muy honrada de recibir este premio, pero es el equipo completo el que alcanza logros”, dijo la diseñadora.



