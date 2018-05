Meghan Markle, la princesa que aterrizó de Hollywood

13 de mayo 2018 , 01:20 a.m.

Ella, estadounidense y exactriz. Él, quinto en la línea de sucesión de la realeza inglesa. Meghan Markle y el príncipe Enrique se dirán ‘sí quiero’ el próximo 19 de mayo en el castillo de Windsor. La carismática pareja se conoció en el 2016, y un año más tarde, en noviembre de 2017, confirmaron su compromiso ante las cámaras.



Ambos ya viven en el palacio de Kensington, en la capital británica, junto con los duques de Cambridge y la princesa Eugenia de York y su prometido, Jack Brooksbank. El palacio se encuentra en uno de los barrios más caros del mundo, fue construido en el siglo XVII y siempre ha estado ligado a la monarquía británica. Aquí nació la reina Victoria y vivieron Lady Di y el príncipe de Gales hasta la muerte de la princesa.

Princesas americanas

La californiana es la segunda mujer estadounidense que se casará con un miembro de la realeza anglosajona. Antes que ella, fue la antigua duquesa de Windsor, Wallis Simpson, y, al igual que Markle, también se había divorciado, pero en su caso en dos ocasiones.



En el caso de Wallis, fue en 1936 cuando el rey Eduardo VIII de Inglaterra le propuso matrimonio. Sin embargo, el monarca se vio obligado a abdicar por la crisis institucional provocada en aquellos años debido a plantear un enlace con una mujer con dos exmaridos vivos.



Según la publicación del diario español ABC, Simpson no era del agrado de los padres del rey Eduardo, especialmente de la reina consorte María de Teck, a diferencia de Meghan, que ya ha recibido el beneplácito de Isabel II e, incluso, ha pasado con ella el Día de la Madre, que en Inglaterra se celebra el 11 de marzo.



La futura esposa del príncipe Enrique ha causado el efecto contrario, mostrándose siempre cercana con los que acuden a los actos de la monarquía, y, según la firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos YouGov, tiene un índice de aceptación entre los súbditos de la corona de un 49 por ciento.

Relación a distancia

La pareja se conoció por un amigo en común, al que prefieren mantener en el anonimato, según la entrevista que concedieron el mismo día de la publicación de su compromiso, en noviembre del año pasado. Fue en esas fechas cuando Meghan abandonó la serie de televisión americana en la que participaba, ‘Suits’, con lo que empezaron las alarmas de compromiso, y poco después se mudó al palacio de Kensington.



Ninguno sabía prácticamente nada del otro cuando se conocieron. Ahora, sin embargo, ninguno duda de que su amor será para siempre. Tanto es así que, según han publicado varios medios, se casarán sin firmar acuerdo prematrimonial, al igual que hicieron Guillermo y Kate, aunque el patrimonio de él alcanza los 57 millones de dólares y el de la exactriz estadounidense es de 5,7 millones de dólares.

Feminismo y renovación

La futura princesa no es solo una actriz, sino que desde muy joven, con 11 años, ya reivindicaba la igualdad de género.



La joven escribió a la entonces primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, para que supiera que una marca de detergentes daba a entender en su eslogan que las mujeres deberían estar fregando, una posición muy sexista. Gracias a esto logró que la marca cambiara su publicidad.



Además, Markle es embajadora de la organización World Vision, al igual que lo fue la princesa Diana. Siguiendo esta línea, en 2015 dio un discurso en las Naciones Unidas por el Día de la Mujer, en el que afirmaba sentirse orgullosa de ser mujer y feminista. “Mi vida oscila entre campamentos de refugiados y alfombras rojas, pero elijo ambos mundos porque pueden coexistir y, para mí, deben hacerlo”.



Visitó Ruanda, país con mayor porcentaje de mujeres en su parlamento, y también a las tropas norteamericanas cuando formaba parte del personal del Banco Mundial y del equipo de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton.

Ultimando detalles

Sobre la que será, sin duda, la boda del año, se conocen algunos detalles. Según la revista ‘Elle’, una fuente cercana a la familia real europea afirma que serán Ralph & Russo los encargados de la elaboración del vestido de novia. Los creadores británicos ya se encargaron del ‘look’ de Meghan el día que ella y Enrique anunciaron su compromiso.



La pareja ha indicado que no quieren regalos y han elegido siete organizaciones benéficas para que los invitados donen sus presentes, según lo confirmó la propia casa real británica.



Otro detalle que han confirmado desde la institución trata sobre los invitados. Los novios quieren compartir su día con los ciudadanos de su país, y para ello han invitado, según la casa real, a 2.640 personas a los alrededores del castillo para que puedan seguir el enlace desde allí. Las invitaciones de la boda fueron enviadas a mediados del mes de marzo y, según la revista ‘Hello!’, se espera que gran parte del casting de la serie ‘Suits’ acuda al enlace, junto con la amiga de la novia, la tenista Serena Williams, y la actriz y cantante india Priyanka Chopra.

Recuerdo de Diana

Asimismo se espera que, al igual que en la boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton, Diana de Gales esté en la mente de los contrayentes y allegados.



Ambos hijos de la difunta princesa han querido siempre tenerla presente en los acontecimientos importantes de su vida; por eso, la duquesa de Cambridge se prometió y casó con el anillo de pedida de Diana. Los hermanos acordaron que el primero en casarse se quedaría con el anillo.



Enrique, según indica el diario británico ‘The Sun’, ha diseñado el anillo de Meghan basándose en tres piedras y sin olvidar a su madre: un diamante central y más grande que los laterales, recogido en Botsuana, uno de los lugares que visitaron como pareja, y los dos de los extremos son de la colección de Lady Di.



Los novios ya rindieron un homenaje particular a la madre de él el día de su compromiso haciendo la aparición oficial en el White Garden del palacio de Kensington, un jardín que se hizo en honor del 20.º aniversario de la muerte de la princesa de Gales. Igualmente, Elton John, íntimo amigo de Diana, está confirmado como invitado al compromiso. Habrá que esperar si cantará el himno de sus exequias, ‘Candle in the Wind’, que el cantante interpretó en el funeral de su amiga Diana.



Aunque lo que más espera el público es volver a ver la tiara Spencer, la diadema de diamantes que lució en su boda con el príncipe Carlos y que posiblemente luzca Markle en su gran día.



ANA FERNÁNDEZ ALONSO

EFE Reportajes

En Twitter: @EFEnoticias