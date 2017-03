Colombia comienza a prepararse para la visita del papa Francisco

Este viernes, a las 10 a. m. hora colombiana y 4 p. m., en el Vaticano, de manera simultánea se hizo el anuncio oficial de una noticia que los católicos colombianos venían esperando desde hace dos años: la visita del papa Francisco al país. Durante todo este tiempo se especularon varias fechas y hasta se llegaron a sugerir los lugares donde él estaría.

Pero solo hasta este viernes los altos prelados de la Iglesia católica en Colombia, junto con el nuncio apostólico, monseñor Ettore Balestrero, y el presidente Juan Manuel Santos anunciaron que el pontífice pisará suelo colombiano el próximo 6 de septiembre y permanecerá en el país durante cuatro días. Además, únicamente estará en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.



La tercera visita de un Papa a Colombia (Pablo VI estuvo en 1968 y Juan Pablo II, en 1986) será exclusiva, es decir, no será como otros viajes papales en los que se aprovecha para pasar también por los países vecinos.



“Invito a todos los colombianos, sin ninguna distinción, a acoger con alegría la visita del santo papa Francisco. Viene a traernos el mensaje de la paz, esa paz que estamos llamados todos a construir desde un corazón abierto al perdón, a la reconciliación y a la solidaridad”, dijo el cardenal Rubén Salazar, quien destacó que el eslogan del gran acontecimiento –que aparecerá en afiches, pendones, botones y otras piezas publicitarias– será “Demos el primer paso”.



Allí, Francisco aparece sonriente, caminando, con el telón de fondo de una pieza precolombina pintada con los colores de la bandera colombiana. Así, explica Salazar, el mensaje que traerá el Papa será el de dar un paso hacia adelante.



“Para que empecemos a superar esta historia nuestra de tanto dolor, de tanta guerra y tanto odio, para que en nuestro país reine la justicia y todos tengan acceso a sus derechos”, añadió el también arzobispo de Bogotá.



“El santo padre viene a apoyar a los colombianos en la construcción de la paz”, señaló Santos durante el acto de anuncio de la visita del pontífice.



El mandatario agregó que la visita del Papa “nos ayudará a los colombianos a seguir uniéndonos en torno a un país más justo, más solidario, más equitativo y en paz”.



Cabe recordar que el Papa argentino ha seguido de cerca el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, y bajo ese contexto se planteó hace dos años la posible visita, que si bien con la victoria del ‘No’ en el plebiscito esa opción parecía esfumarse, con la firma de un nuevo acuerdo de paz mejoró esa perspectiva.



Incluso, el pasado 16 de diciembre, Francisco se reunió con el presidente Juan Manuel Santos y con el senador Álvaro Uribe para hablar de las diferencias de opinión sobre el acuerdo de paz. Luego de ese encuentro, el sumo pontífice le dio su bendición a lo pactado en La Habana. En una clara manifestación de apoyo a lo acordado, se mostró esperanzado en que tras lo negociado se logre una “paz estable y duradera”.



Por su parte, monseñor Balestrero aclaró que la presencia del santo padre no tiene nada que ver con política. “La visita del Papa es espiritual, traerá un mensaje que no es político, viene para unir, no para dividir. Los desafíos del país van más allá de la coyuntura actual”, insistió.

Las ciudades escogidas

Monseñor Fabio Suescún, quien preside el comité organizador de la visita papal, aclara que la selección de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena se hizo teniendo en cuenta que en esas ciudades hay la infraestructura necesaria para garantizar la logística que requiere un acontecimiento de semejante magnitud.



El cardenal Salazar explicó que Bogotá fue escogida por ser la capital del país y por ser sede cardenalicia; Villavicencio, por ser la puerta de entrada a una región muy afectada por el conflicto armado y de gran valor ecológico, y para el Papa ese componente es muy importante.



Medellín fue seleccionada por ser la ciudad con mayor presencia eclesial del país; y Cartagena, porque allí están los restos de san Pedro Claver, por la historia de esclavitud y por la fuerte presencia de afrocolombianos.



Faltan seis meses para que el carismático papa Francisco llegue a Colombia y seguro, en el camino, surgirán ajustes y noticias. El programa definitivo se conocerá en junio, pero desde ya hay un ambiente de entusiasmo en el país por su visita.

Santos dice que visita de Francisco ayudará a unir al país

Como un espaldarazo a la paz y la reconciliación recibió ayer el presidente Juan Manuel Santos la confirmación de la visita del papa Francisco a Colombia, en septiembre de este año, una posibilidad que se barajaba desde hace varios años.



“La presencia de su santidad en nuestro suelo nos ayudará a los colombianos a seguir uniéndonos en torno a un país más justo, más solidario, más equitativo y en paz. El santo padre viene a apoyar a los colombianos en la construcción de la paz”, dijo Santos visiblemente emocionado.



Durante su alocución, el Presidente recordó que desde que Francisco fue elegido como sumo pontífice de la Iglesia católica, él le extendió una invitación para que visitara el país. Sin embargo, según lo reveló, los mayores acercamientos se dieron en abril del 2015, cuando la Santa Sede le confirmó que tener al Papa en Colombia era una posibilidad latente.



Desde ese momento nos hemos “estado preparando para que la visita sea para los colombianos una confirmación de su compromiso y apoyo a la paz del país”, indicó el mandatario.



“Su santidad es mensajero del amor y de la fe. Es forjador de puentes y no de muros. Y eso, puentes, amor y fe es lo que más necesitamos en Colombia”, concluyó Santos.



Habrá encuentro de Francisco con líderes de Farc y víctimas

Monseñor Fabio Suecún. Foto: Leonardo Muñoz / EFE

Monseñor Fabio Suescún, el actual obispo castrense, quien presidió el comité que organizó la visita del papa Juan Pablo II (en 1986), también es quien desde hace un año lidera el comité de alto nivel –integrado por obispos y delegados del Vaticano y del Gobierno– que organiza la visita del papa Francisco. En entrevista con EL TIEMPO, monseñor Suescún cuenta algunos detalles de la visita del sumo pontífice.



¿Por qué escogieron estas ciudades?



La verdad es que el Papa hubiera querido ir a todas partes, pero eso no es posible. Presentamos un proyecto con distintos criterios y coincidimos en estas ciudades porque tienen la infraestructura necesaria. La Santa Sede también hizo sus aportes por medio de una comisión que vino la semana pasada. Se le presentó la propuesta al Papa y él la aprobó.



¿Cómo va a ser la agenda?



El programa se sabrá en junio. Se está elaborando en conjunto con el comité delegado, la Conferencia Episcopal, la Santa Sede y el Gobierno Nacional.



¿Qué se sabe por ahora?



El Papa llegará a Colombia el miércoles 6 de septiembre, sobre las 4:30 p. m. Vendrá en un vuelo de Alitalia, como suele hacerlo. Esa noche pernoctará en la Nunciatura Apostólica, en Bogotá. Al día siguiente consagrará toda su visita a la capital. Estará con el presidente Santos, visitará la Catedral y hará desplazamientos por las calles para que pueda encontrarse con el mayor número de personas.



Y los otros días...



El 8 de septiembre estará en Villavicencio. Saldrá por la mañana en un vuelo de Avianca, que cubrirá todas las rutas nacionales, porque él va a pernoctar todos los días en Bogotá. Al día siguiente (el 9) estará en Medellín y el 10, en Cartagena. Y a las 6 p. m. de ese día regresará a Roma en un avión de Avianca.



¿Está contemplado que se reúna con dirigentes de las Farc y con víctimas del conflicto armado?



Creo que un encuentro de reconciliación será parte del programa, y será en Villavicencio. El Papa quiere juntarse con las víctimas y con quienes han sido protagonistas de la guerra, para invitarlos a la reconciliación y dejar atrás el pasado y esos resentimientos del corazón, esos dolores, y así poder dar el primer paso hacia una situación nueva de gente que se perdona y quiere construir un futuro, a pesar de un pasado tan duro y tan trágico.



En sus visitas, el Papa suele tener encuentros con enfermos, reclusos y otros grupos de personas, ¿hay algo planeado?



El Papa siempre quiere encontrarse con esas personas que han padecido muchas necesidades, con los pobres, los enfermos, con la gente de los barrios marginados. Indudablemente, estará cerca de estas personas, pero todavía no sabemos nada puntualmente.



¿Qué tanto la gente en las ciudades podrá ver al Papa?



Tenemos la limitante de los espacios. Bogotá, por ejemplo, no tiene espacios tan grandes y generosos. En Bogotá podría ser en el parque Simón Bolívar. Y estamos buscando espacios similares en las otras ciudades. En las celebraciones litúrgicas, por ejemplo, lamentablemente no cabrá todo el mundo.



Daremos a las parroquias un número determinado de personas para que puedan asistir en nombre de las comunidades. Por eso, la invitación es a acompañarlo y saludarlo en las calles, en sus recorridos.



JOSÉ ALBERTO MOJICA PATIÑO

Subeditor de Vida