Se desploma la carrera de Louis C. K. luego de acusaciones

Cinco mujeres acusaron al cómico estadounidense Louis C. K. de conducta sexual indebida, según información publicada por The New York Times.

Las humoristas Dana Min Goodman y Julia Wolov dijeron al periódico que Louis C. K. se desnudó y masturbó frente a ellas en el 2002, después de invitarlas a su hotel tras una actuación.



Otra, Abby Schachner, explicó que en el 2003 llamó al conocido cómico para que acudiese a uno de sus espectáculos y pudo oír cómo se masturbaba mientras hablaban por teléfono.



Rebecca Corry, otra cómica, aseguró que Louis C. K., con quien coincidió en un programa de televisión, le pidió permiso para masturbarse frente a ella, lo cual rechazó la artista. La quinta mujer, que pidió el anonimato, afirmó que el actor le solicitó lo mismo varias veces a finales de los años 90, cuando ambos trabajaban para The Chris Rock Show.



Las acusaciones, que llegan luego de años de rumores sobre él y en plena oleada de denuncias de acoso sexual en el mundo del espectáculo estadounidense, generaron graves repercusiones para la carrera del comediante. La cadena HBO, que prepara el especial benéfico Night of Too Many Stars, anunció que el comediante ya no hará parte de la nómina de invitados y además confirmó que eliminará todos sus proyectos de su plataforma de streaming.



Además, la compañía The Orchard anunció que ya no distribuirá su más reciente película, la polémica I Love You, Daddy, que se iba a estrenar la próxima semana en Estados Unidos.



El sitio de internet de Vanity Fair aseguró que C.K. está preparando una respuesta escrita sobre las denuncias.



