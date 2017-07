La muerte de su padre, de su hermana mayor y de un sobrino en un lapso de año y medio y una dolorosa ruptura amorosa sacudieron a la periodista Cristy Marrero de tal forma que la obligaron a replantear su vida. Y cuando lo hizo, empezaron a desatarse una serie de cambios en ella que la hacen afirmar que “aún en la tragedia hay belleza”.

Marrero, puertorriqueña de 38 años, vicepresidenta editorial de Hola! USA, reflexiva, irreverente y presa del síndrome del optimismo extremo, se define como una “yogui que escribe libros y hace revistas”. Eso forma parte de su transformación y de su atrevimiento porque ahora, dice, toma más riesgos y sigue sus pasiones personales, como escribir sobre lo que realmente le gusta.



Así nació 'Las imperfectas', una novela con mucho de real y de ficción, en la que muestra de manera honesta y divertida el universo femenino en las voces de diez mujeres.



¿Por qué centra su libro en la imperfección femenina?



Porque forma parte de la vida y no es algo malo. La imperfección también tiene su belleza. Y esa es la filosofía de vida de las imperfectas: las mujeres de las que hablo tienen buenas intenciones, pero los resultados no siempre son buenos. Aun así, intentan tener paz mental a pesar del caos a su alrededor.



¿Cuál es la mejor lección que ha recibido de alguna mujer?



Que nadie nos da la paz ni nadie nos la quita. Lo aprendí de mujeres con las que no me he llevado bien.



¿Por qué dice que a muchos no les gusta que se autoproclame feliz?



Porque piensan ‘¿cómo es posible que sea feliz todo el tiempo?’. Pero lo soy porque me amo y no lo digo desde el ego. Han sido años de trabajo espiritual y emocional, de buscar ayuda, de atreverme a ser vulnerable y cometer errores, aceptar mis responsabilidades y pedir perdón. No es que yo haya nacido tan livianita.

Tras las pérdidas, decepciones y conflictos es fácil llenarse de resentimiento...



El rencor o coraje son dolores no procesados que se convierten en algo que te consume como un cáncer. Lo primero que podemos hacer es asumirlos. Es un cambio de conciencia. Pero uno no puede obligar a nadie a hacerlo. Es un proceso muy personal.



¿Por qué le preocupa tanto mirar para adentro?



Confrontarse no es fácil. Duele, y mucho. Pero te ayuda a conocerte, a crecer. Cuando me mudé a Nueva York comenzó el proceso más abrupto, porque esta es una ciudad maravillosa, pero te puede consumir si no estás centrada y conectada contigo misma. Es bien fácil deprimirse, sentirse sola, agobiarse.



¿Cómo usted, una exitosa ejecutiva, se vuelve yogui?



Tuve un novio que fue muy importante; cuando la relación terminó, me di cuenta de que tenía que analizar las decisiones que había tomado en mi vida. Y ahí, con el corazón partido, me encontré con el kundalini yoga.



¿En qué consiste?



Es el yoga del cambio de conciencia. Es la energía creativa que se acumula en el chacra de los órganos sexuales y nos vuelve creadores. Las mujeres la tenemos 16 veces más alta porque damos vida. Cuando esta se estanca y no fluye, te deprimes, te pones triste y te conviertes en alguien lleno de rabia a quien no le pasan cosas tan bonitas.



Usted habla de mantras, ¿cuál es el suyo?



Actúa de manera amorosa aun cuando el amor no esté presente.



FLOR NADYNE MILLÁN

Redacción CARRUSEL