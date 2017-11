Vestirse como los personajes de las mejores sagas está ‘in’

La palabra ‘cosplay’ proviene de los términos ingleses ‘costume’ (disfraz) y ‘play’ (jugar) y significa la representación y recreación de algún personaje de ficción mediante una vestimenta especial.



“Hay gente que rinde homenaje a sus personajes favoritos comportándose como ellos, pero mi forma de agradecer todo lo que me han hecho vivir y sentir a través de la pantalla consiste en caracterizarme con sus trajes”, explica Laura Sánchez, mejor conocida como Nebulaluben, una ‘cosplayer' profesional fichada por una empresa de videojuegos española.

Pero, tal como lo cuenta Nebulaluben, un ‘cosplayer' no se limita a disfrazarse. Muchas veces, esta moda implica la interpretación del rol y la interacción con el resto de personajes encarnados en los 'fans'.



Y conseguir los vestuarios no es una tarea fácil. De hecho, la mayoría de ‘cosplayers' fabrica sus propios atuendos. Tal es el caso de Nebulaluben, quien ha confeccionado cerca de 40 trajes de personajes de videojuegos y sagas famosas como ‘Star Wars’, ‘Dragon Age’, ‘Dragon Ball’, y ‘Destiny’.



Laura, que comparte sus procesos de confección en las redes sociales, compra en internet telas y materiales que no encuentra en España, un país donde la moda ‘cosplay’ cobra cada vez más fuerza. “Aunque no llegamos al nivel de Japón, donde los ‘cosplayers son casi una tribu urbana, la cultura y la moda ‘cosplay’ están dando pasos agigantados”, dice. Y es que es muy corriente asociar la cultura ‘cosplay’ con el país nipón. Pero lo cierto es que esta corriente se ha extendido por todo el planeta.



“Cuando empecé a asistir a eventos de ‘cosplay’ me di cuenta del poder que esta tradición tiene en América Latina y de la cantidad de gente que la practica”, explica la ‘cosplayer colombiana Luna Barrero. Dice que ha confeccionado ocho trajes, como toda una profesional del ‘cosplay’. Asegura que invierte más de tres meses de trabajo en elaborar cada uno de ellos.



Luna y Laura aseguran que confeccionan sus vestuarios más por pasión que por dinero. “No me interesa lucrarme con estas creaciones. Me han llegado a ofrecer mucho por reproducir el traje de un personaje en concreto y lo he rechazado”, dice Nebulaluben. Luna también lo tiene claro: “Lo más importante es la diversión. Este es un hobby, y si no se asume así, es probable que no funcione”.

A las tiendas de moda

La moda ‘fandom’ (término que se refiere a todas aquellas comunidades que son fans de algún fenómeno particular) no se limita al mundo ‘cosplay’. Más allá de los eventos y de las recreaciones, esta cultura (también conocida como ‘geek’, friki o ‘fan’) tiene su propio estilo.



Y ese estilo puede ser tan variado como la cantidad de sagas, ficciones y videojuegos que han cautivado adeptos a lo largo de los años. No hay un único estilo ni unas normas. Cada seguidor viste su pasión a su manera.



Pero si de algo vive y se alimenta esta moda es del ‘merchandising’ de sagas y videojuegos. En efecto, los mecanismos de expansión de esta moda son varios: desde la fabricación de objetos famosos como los huevos de dragón de Daenerys, de ‘Game of Thrones’, o los sables láser de ‘Star Wars’, hasta la confección de prendas de ropa que emulan las vestimentas de los personajes o que, sencillamente, muestran logotipos e imágenes de las sagas.



Durante mucho tiempo, las tiendas especializadas de internet o los stands de las convenciones y eventos ‘geek’ fueron los mejores lugares para adquirir los atuendos, pero ahora estos se encuentran en tiendas de ropa comunes y corrientes que han decidido incluir esta tendencia en sus colecciones.



Tal es el caso de Primark o H&M, las cuales ofrecen entre sus productos camisetas, piyamas y otros accesorios inspirados en las sagas y videojuegos más populares. De esta manera, cada vez son más los adeptos que pueden vestir como ‘cosplayers’.



Llevar una camiseta de Assassin’s Creed, una bufanda de la casa favorita de Hogwarts o un gorro de Pikachu (el pokémon más querido) está cada vez más al alcance… Y, sobre todo, está de moda.



NORA CIFUENTES

EFE Reportajes@efenoticias