¡Así sobrevivimos a nuestro hijo! Lo que debe saber antes de ser papá

Le revelaremos uno de los secretos mejor guardados en la historia de la humanidad:

criar un hijo, a diferencia de muchas otras cosas en la vida, jamás te da el chance de cantar victoria.



Si eres primerizo en la universidad, basta pasar al siguiente semestre para que estés del otro lado y puedas burlarte de los nuevos. Pero con los hijos, no terminas de superar una etapa cuando sientes que necesitas resetearte, cambiar de chip y rediseñar tu estrategia para superar la nueva.



La única manera de sobrevivir a la ansiedad, el cansancio, estrés y angustiosa felicidad es haciendo exactamente lo único que queremos evitar a toda costa: cometer todos los errores posibles.

No sienta culpa si las cosas no salen como esperaba, recuerde que primerizo es quien hace algo por primera vez y las probabilidades de que se atine en la primera oportunidad son bastante escasas.



De hecho, esta palabra es sinónimo de inexperto, bisoño e inhábil. Créannos, si además le anteponemos la palabra “padre” o “madre”, el resultado no puede ser otro que un cúmulo de amorosas equivocaciones.

El punto de partida (Contado por Ana)

Lo que empezó como un casting para ser la actriz de una campaña en una agencia se convirtió en el punto de partida de nuestra historia en 2008, pues no solo me gané el casting, también al productor del comercial, que era Andrés.



Nos enamoramos, salimos, lo intentamos como novios y no nos fue tan bien, así que terminamos. Después volvimos, pasamos tiempo juntos en 2009 y a los dos años nos casamos. Con el tiempo decidimos que era momento de tener nuestro primer hijo y ahí fue donde llegó nuestro querido Lorenzo.



Durante el embarazo me volví un poco torpe. Por ejemplo, una vez salí de la casa pensando que estaba hablando por celular y cuando cerré la puerta me di cuenta que tenía en la mano el teléfono fijo y que estaba sin llaves. Terminé caminando hasta la oficina de Andrés para que me diera las suyas.



Sin embargo, si hay un momento que no vamos a olvidar es el día en el que nació 'Lolo', como le decimos de cariño a nuestro hijo. Me dio un hambre terrible mientras esperábamos a que nos subieran a la habitación del hospital. Por eso, Andrés me trajo unas empanadas y nos la comimos todas, pero después las enfermeras nos regañaron porque en caso de tener que hacer cesárea no se podía tener nada en el estómago ¡Menos mal nació por parto natural!



Desde ese día entendimos que tener un hijo es empezar a vivir diariamente con una dosis de angustia. Uno no quiere que les pase nada, entonces el miedo siempre está presente.

Los errores que pueden ahorrarse

Cometimos todos los errores posibles: desde comprar artículos innecesarios que usamos una vez o que jamás funcionaron, como un calentador de pañitos que redujo su labor a contenedor de pañitos, hasta huir despavoridos a una sala de urgencias por la más leve tos y regresar a casa agotados y arrepentidos.



Empacar corral, hamaca, caminador, cámaras de seguridad y nevera portátil para un viaje de 2 días. Obligar a la familia a vacunarse y contenerse para no pasarlos por un baño maría antes de permitirles la entrada a la casa. Y dañar una velada por una indirecta disfrazada de consejo de la suegra.



Nuestro hijo fue creciendo y creímos que ya estábamos del otro lado, nos reímos de nuestras ridículas exigencias del pasado y nos sentamos a observar como una nueva generación de padres buscando aciertos cometía errores.



Pero la verdad es que al hablar de maternidad no te vuelves experto con los días, ni con los años que le dedicas. Cada etapa nueva implica esfuerzos, batallas y retos diferentes.



Por eso, el mejor consejo que les podemos dar es no oiga tantos consejos. Hágale caso al instinto y la justa dinámica familiar, que otra familia haga algo y le funcione no significa que todos debemos hacerlo así.

Lo que hemos aprendido

1. Aprender a amar:

Ser amado por un niño es alucinante. Entiendes las dimensiones del amor y su pureza por primera vez. Uno los ama infinita mente pero sentir el amor de ellos es donde radica la grandeza.

2. Aprender a perdonar:

Los niños tienen una manera inocente de ver la vida, de solucionar los problemas, de olvidar al instante. Esa lección la deberíamos aprender los adultos y la mitad de los conflictos en el mundo no existirían.

3. Se vale no tener la razón:

Entre más aceptamos que somos humanos y que nos equivocamos más fácil se hace. Cuando nos las queremos dar de perfectos y de padres que corrigen la carga es muy pesada. Poder decirle a mi hijo: mira acá me equivoqué, perdóname. La relación se afianza y también le da libertad a él para reconocer cuando algo no está bien.

4. Disfrutar las pequeñas cosas:

Con un hijo en casa es inevitable no entender que los mejores momentos son los que estamos ahí los tres sin celular, sin juegos, sin grandes cosas. Nosotros tres, el mundo entero y una felicidad enorme.

5. Conocerse:

La crianza es la única manera en la que todos tus defectos y virtudes quedan expuestos. Tus demonios y tus miedos. Te ves de verdad. Te conoces y reconoces porque te descubres en situaciones extremas. Y al final te reinventas que es algo maravilloso de ser padre.

Reírnos de nosotros mismos

De cierta manera, papás y mamás, sin importar cuantos hijos tengamos o los años que tengan nuestros hijos, siempre seremos primerizos.



“Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá” es la catarsis de un par de padres primerizos que descubrieron que si bien no pueden dejar de sentirse inexpertos y bisoños, si pueden burlarse de ello y disfrutarlo.



Son pareja en la vida real, tienen un hijo en común y aunque aún no renuncian a pensar en el segundo hijo, este show es por ahora el segundo bebé de la casa: el que los trasnocha, los agota y les saca las mejores sonrisas.



Un stand up para toda la familia, para los que se estrenan como papás, para los que ya lo fueron, para los que planean serlo y hasta para los que no quieren serlo.

*Este texto contó con la edición, construcción periodística e investigación de DIANA MILENA RAVELO MÉNDEZ, periodista de ELTIEMPO.COM. Twitter: @DianaRavelo)

ELTIEMPO.COM