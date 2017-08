Cómo hacer para que su perro sea educado

Adiestrar un perro para que salude, se siente, se acueste y hasta haga alguna gracia no es solo una cuestión para lucirse ante sus amigos de lo inteligente que es su perro, también es un punto vital para la convivencia con él.

Los cachorros pueden empezar a seguir órdenes a partir de los cuatro meses, más o menos. En este proceso se debe ser disciplinado, constante, dedicarle un rato todos los días y ser firme y claro con lo que se quiere lograr.



Carolina Alaguna, médica veterinaria etóloga, explica que primero se deben enseñar cinco órdenes básicas: sentarse, acostarse, quieto, ven acá y caminar junto al dueño.

“Enseñarle estas instrucciones básicas es muy importante, porque desde ahí se empieza a inculcar obediencia y se fortalece el vínculo con el animal”, explica Alaguna, y asegura que así, además, se previenen problemas de comportamiento y el perro aprende a ver a su dueño como su líder.



Para comenzar, enséñele dos órdenes simples.

¡Siéntate bien!

Lo primero es estar en un sitio calmado y tranquilo, preferiblemente dentro de la casa.



Aliste el premio, que puede ser una salchicha o un snack que le encante. Este debe ser pequeño.



La lección no debe cruzarse con las horas de las comidas. Si están llenos, es difícil que les llame la atención la recompensa. Si la comida no es un estímulo puede usarse un juguete que le guste mucho.



Para dar cualquier orden hay que pararse frente a la mascota con actitud de mando. Con la mano estirada, se le muestra la comida y luego se cierra el puño para que lo huela bien.



Con un movimiento suave se le pone la mano en la nariz y se va moviendo hacia atrás, esto hará que el perro, solito, se siente.



Apenas lo haga, darle el premio inmediatamente.



Se le puede ayudar con la mano haciendo un poco de peso para que se siente.

Al principio no se le dice el comando para no confundirlo, cuando ya se sienta se le empieza a decir la palabra que se vaya a usar siempre (‘siéntese’ o ‘sit’).



Hay que ser pacientes y hacer sesiones cortas (tres minutos) y varias veces al día. Cada comando se debe trabajar mínimo una semana.



Así no lo logre, hay que consentirlo y jugarle.

Acostado

Una vez el perro ya se siente solo con ver el estímulo está listo para aprender el segundo comando.



Con el puño cerrado para que huela, dirija su cabeza en medio de las patas y baje la mano lentamente, de tal manera que él vaya bajando y, finalmente, se tenga que acostar.



Se debe dar el premio y aplaudir. Practicar todos los días.



Asesoría y fotos: Carolina Alaguna y Viviana Buriticá, creadoras del proyecto EduCatDog, que brinda herramientas en la tenencia responsable y prevención de problemas de comportamiento de las mascotas. Tel. 310 884-5030

Disciplina = perros más tranquilos

1. Sea paciente y tómese su tiempo.



2. Siempre se debe enseñar con un refuerzo positivo, que el perro se divierta.



3. Así ayudamos a su parte cognitiva, a mejorar su físico y su flexibilidad.



4. El premio debe ser siempre el mismo para enseñarle y debe ser pequeño.



5. Un perro obediente es más feliz.



6. Así el acudiente descubre lo inteligente que es su perro y es más feliz también.



7. Un perro obediente no corre tantos riesgos.



8. Enseñarle al perro será muy beneficioso también a la hora de pasearlo por la ciudad, parará en las esquinas y lo esperará cuando vaya de compras.



EL TIEMPO