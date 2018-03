¿Sabe cuándo morirá, según las estadísticas?

Si una mujer cumple 30 años este jueves 22 de marzo, es decir, nació la misma fecha pero de 1988, en Colombia, es posible que le queden 65,7 años de vida, hasta el 5 de noviembre de 2083, que es la fecha probable de su muerte según las estadísticas demográficas del país.

Esta información se desprende de una herramienta interactiva del World Data Lab, una organización especializada en pronósticos económicos, demográficos y de salud a partir de datos que proveen distintas organizaciones públicas y privadas en todo el mundo.



Si bien es imposible predecir la fecha cuando alguien morirá y esta herramienta no tiene en cuenta variables subjetivas como los hábitos o los antecedentes de salud familiares, cruza las estadísticas y proyecciones de expectativas de vida de todos los países del mundo.



Por ejemplo, si en vez de una mujer se tratara de un hombre de 30 años, le quedarían 49,9 años de vida, pues viviría hasta el 27 de enero de 2068. Esto significa que en Colombia, la expectativa de vida es mayor para las mujeres que para los hombres.



Esta persona, hombre o mujer, comparte su cumpleaños con otras 336.273 y aproximadamente 14.011 personas nacieron a la misma hora. Por el hecho de haber nacido en Colombia, siendo hombre, puede vivir seis meses más que si hubiera nacido en Venezuela, pero 3 años y dos meses menos que si hubiera nacido en Ecuador, según la expectativa de vida de cada país.



Ese hombre o mujer es mayor que el 49 por ciento de la población mundial y que el 48 por ciento de la población en Colombia. Además, si, siendo hombre, no hubiese nacido en 1988 sino en 1968, es decir, si cumpliera 50 en vez de 30 años, su expectativa de vida sería de 73,4 años y no de 79,7. Finalmente, no depende solamente de dónde se nace, sino en qué momento.



Por otro lado, ser colombiano hace que ese hombre viva más que el promedio mundial, pues mientras el promedio del país es de 80,1 años, el mundial es de 78,8 años. Es decir que, por ser colombiano, su vida se puede alargar 451 días más que el promedio mundial. Mientras que si es mujer, su vida duraría 931 días más, es decir, más de dos años por encima de la media mundial.



Toda esta información se puede consultar en el Proyecto de Población de World Data Lab, que usa datos oficiales de Naciones Unidas, estimados para el periodo 1950-2010 y con proyección poblacional hasta 2100 y para 200 países. Además, usa las proyecciones de la ONU para calcular las expectativas de vida, según explica en su portal.

Mientras usted leía esta nota, nacieron 180 personas en el mundo (suponiendo que se demoró un minuto leyéndola)

Estas estadísticas son útiles para los países para saber cómo están en materia de desarrollo enfocado en la vida de sus habitantes y, en consecuencia, para tomar decisiones apuntando a mejorar los indicadores de expectativa de vida.



Por cierto, mientras usted leía esta nota, nacieron 180 personas en el mundo (suponiendo que se demoró un minuto leyéndola) y en la última hora nacieron alrededor de 10.800 personas.

