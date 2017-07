Actriz de 'The Walking Dead' condenada por querer envenenar a Obama

Shannon Guess Richardson, una actriz que participó en la famosa serie de televisión 'The Walking Dead' fue sentenciada a 18 años de cárcel por intentar envenenar al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.



Pero Obama no era el único, cartas con ricino fueron enviadas por Shannon a diferentes funcionarios norteamericanos, entre los cuales también se encontraban el exalcalde de Nueva York Michael Bloomber y el jefe de su grupo de control de armas.

Las autoridades informaron de la sentencia el miércoles 19 de julio luego de comprobarse la presencia del ricino, una sustancia biológica que puede ser fatal, en las comunicaciones.



La actriz, que actualmente tiene 36 años, también debe pagar una multa económica que alcanza los 367 millones de dólares. Desde diciembre de 2016 ya se había declarado culpable de haber desarrollado, procesado y usado la sustancia que puede ser inhalada o ingerida.

Las cartas fueron enviadas en mayo de 2013 y en el mes de junio el FBI procedió al arresto de la sentenciada. En julio Richardson dio a luz en prisión.



Entre los mensajes que contenía la carta se afirmaba: "Lo que hay en esta carta no es nada comparado con lo que he reservado para usted señor presiente". También agregaba: "Tendrás que matarme a mí y a mi familia antes de que entregue mis armas. Quien quiera venir a mi casa recibirá un disparo en la cara".



Además de su actuación en 'The Walking Dead', Shannon también fue reina de belleza en Dallas y ha participado de otras series de televisión y películas como 'The Vampire Diaries', 'Flanklin & Bash' y 'All My Children'.



ELTIEMPO.COM