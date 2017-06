Cómo nos queremos

¿Cómo una madre ama a su hijo? ¿Cómo ese hijo ama a su hermano? ¿Cómo ese hermano ama su abuelo? ¿Cómo ese abuelo ama a su esposa? ¿Cómo esa esposa ama a su perro? ¿Cómo ese perro ama a su cuidador? ¿Cómo ese cuidador ama a su mejor amiga? ¿Cómo esa mejor amiga ama a un colombiano? ¿Cómo ese colombiano ama a un desconocido? ¿Cómo ese desconocido ama un regalo? ¿Cómo todos ellos aman un país? ¿Cómo ese país nos permitió grabar el amor?



***



Nuestro editor de Deportes, Gabriel Meluk, lanzó una idea en un espacio creativo: ¿Y si hacemos un trabajo periodístico sobre los tipos de amor? Su propuesta llegó al consejo de redacción del equipo Especiales digitales, que en un principio decidió grabar un video sobre cómo los colombianos se manifiestan amor las 24 horas del día; pero eran escenas forzadas y el material no convencía. Fue en ese momento cuando se decidió convertir aquel video en la pieza promocional de la convocatoria #CómoNosQueremos.



Nos propusimos reunir 100 gestos de amor en 20 días, pero nuestros lectores nos sorprendieron al compartirnos más de 150 momentos de Colombia y otros 17 países: Canadá, Argentina, México, Sudáfrica, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Irak, Alemania, Brasil, Venezuela, Rusia, Nueva Zelanda, Lituania, República Checa y Ecuador.



En nuestro país, 23 departamentos se unieron al proyecto periodístico. A nuestra línea de WhatsApp y a nuestro correo electrónico nos llegaron videos grabados en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Tolima, Santander, Risaralda, Boyacá, Huila, Guainía, Quindío, Meta, Casanare, Norte de Santander, Magdalena, Archipiélago de San Andrés, Córdoba, Nariño, Cesar, Putumayo, Guajira y Sucre.



Nuestros lectores calificaron la convocatoria como “diferente, bonita e integradora”. Desde Argentina, Lorena Villamil nos escribió que la actividad era simple, pero hablaba más que mil palabras. Saludar a Lorena y generar esa cercanía con nuestra lectora y con los otros más de 150 usuarios fue gratificante.



También fue significativo encontrar que la audiencia quiere estar en nuestros contenidos y que trabajos periodísticos como #CómoNosQueremos, que transportan un sinfín de emociones, son bien acogidos por el público.



A nuestros participantes… Gracias por leer nuestra convocatoria, contactarnos, conversar con nosotros y permitirnos hacer de su momento; dos grandes videos sobre la vida y la humanidad. A nuestros lectores… Esto para ustedes.



***



Mientras, a Abigaíl Salinas le proponían matrimonio en un cine de Valledupar: “Luego de que la peli acabó, pusieron un video con fotos de ambos”. Elizabeth Wilches grababa en una clínica de Bogotá el último aniversario de sus padres: “Fueron 59 ejemplares años de matrimonio". Diego Pachón se reencontraba en Neiva con su hijo tras 21 días de no verse: “¡Al lado de mi hijo me transformo en otro niño y solo quiero volver a jugar!”. Rigo Noreña grababa en Putumayo a su hija de 4 años en la cocina: “Haciendo el desayuno para todos, huevos con salchicha”. Yurany Hernández vivía en la capital un instante único: “El primer encuentro entre mi hijo mayor y su hermanita recién nacida”.



Revive estos cinco gestos y otros cientos en ‘Vida’, la primera entrega de #CómoNosQueremos. Además, espera mañana la segunda parte, titulada ‘Humanidad’.



MARÍA DEL PILAR CAMARGO

Periodista de Especiales Digitales de EL TIEMPO

16 de marzo del 2017