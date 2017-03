Para vestir con estilo en Estéreo Picnic

Desde que se anunció el año pasado el cartel de grupos y participantes en la octava edición de Estéreo Picnic, muchos organizaron su presupuesto, eligieron lo que quieren ver y oír, cuadraron a los amigos para ir en combo y están ultimando los detalles como el transporte y... las pintas para vivir estos tres días de música y gastronomía.



Porque sin duda parte del plan, además de disfrutar de Totó la Momposina, Silversun Pickups, Justice, Wiz Khalifa, Two Door Cinema Club, The XX, Flume, Rancid, Cage the Elephant, Martin Garrix, Quantic y Richie Hawtin, entre otros, es ver y dejarse ver, y tomarse y publicar muchas selfis. Porque, hay que decirlo, este evento, más allá de la música, también es una manifestación de un estilo de vida, como ha sucedido con festivales como Coachella que imponen tendencias en materia de moda.



¿Cómo ir vestidos a Estéreo Picnic? Ante todo hay que pensar en dos puntos clave: comodidad y el variante clima de Bogotá. Esto implica llevar capas de ropa para afrontar el sol, protegerse de la lluvia y abrigarse del frío de la noche. Así que las chaquetas (mejor si son impermeables), las gafas oscuras y los sombreros no pueden faltar.



Recuerde que las camisas leñadoras, los metalizados, los flecos, los estampados militares y el cuero son algunos de los protagonistas de esta temporada primavera/verano 2017, de acuerdo con el Laboratorio de moda de Inexmoda.



Tanto la leñadora como la chaqueta vaquera de denim son prendas que les van bien a ellas y a ellos, mientras que los metalizados y los jeans de cintura alta está reservados para las mujeres. Los hombres van bien con jeans de color (mostaza, verde, azul eléctrico, rojo) para dejar de verse tan oscuros o con los jeans con silueta de sudadera en denim con desgastes.



Los tenis y los botines son un buen complemento, así como cinturones con hebillas grandes para esas largas jornadas de música y amigos.

Varias opciones

- Una ‘bomber jacket’ en bloques de color o con apliques bordados es una de esas piezas que hacen que el ‘look’ resalte. Se puede usar con una camiseta básica, ‘jeans’ de cintura alta y botines.



- Camisa leñadora para ella y él, puesta o amarrada en la cintura.



- Pantalones con resinas negras, desgastes y rotos.



- Chaqueta vaquera o de cuero para ambos.



EL TIEMPO