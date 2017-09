Una fragancia para cada personalidad

Hay perfumes o aromas que se convierten en una marca personal. Así ella o él no estén presentes, sentir ese olor hará que lo recordemos. Esa fragancia se convierte en una característica más, en otro elemento de su estilo, en un sello.

No todo el mundo logra esa simbiosis con un perfume o una familia de aromas. Esto hace parte de conocernos.



Según Juan Carlos Hernández, gerente de Perfumes Factory Colombia, que desarrolla, produce y comercializa perfumes, “la elección del perfume ideal depende de los gustos y de la ocasión. Por eso es importante tener diferentes alternativas en nuestro armario. Por ejemplo, para el día, las fragancias con composiciones más frescas, con bases florales y frutales, tienen una alta pertinencia. Mientras que para la noche, las que tienen ingredientes más profundos, con aromas intensos y enigmáticos, pueden ser la preferencia correcta, se acerca a lo elegante y a lo sensual”.



Sin lugar a dudas las características de una persona y su estilo de vida, hacen que una fragancia que elija refuerce su personalidad. Farith Menjura, experta en perfumería de oBoticário, explica que un mismo perfume puede tener distintos aromas en personas diferentes. “Los hábitos alimenticios, el grado de transpiración, el pH e inclusive el temperamento de cada persona, afectan el comportamiento de la fragancia en nuestro cuerpo. Es por esto que la mejor recomendación para dar con el perfume indicado es probar siempre el aroma en su piel y no dejarse llevar únicamente por la recomendación de un amigo”.



Para esa elección se puede partir de las familias olfativas que se emplean en la elaboración de los perfumes.



Naturalidad, frescura y energía: para este tipo de personalidades la familia de los cítricos es perfecta. Se trata de fragancias basadas en aromas de aceites esenciales que se elaboran a partir de las cáscaras de cítricos como limón, naranja, mandarina, pomelo o bergamota. De allí se desprenden perfumes refrescantes, efervescentes y chispeantes, que transmiten una sensación de limpieza y frescura.



Sensualidad y misterio: el grupo conocido como oriental, con fragancias especiadas o ambarinas, evocan olores, sabores, colores y paisajes de Oriente. Son los perfumes más complejos, que se elaboran a partir de vainillas, resinas, aceites balsámicos y especias como el clavo, cardamomo o pimienta y plantas como el jengibre, cacao o regaliz.



Carácter y elegancia: los perfumes para este tipo de personalidades vienen del grupo Chypre, los cuales están basados en notas de madera, musgo y flores, a veces con fragancias de cuero o de fruta, haciéndolos ricos y persistentes.



Limpio, pulcro y clásico: esta familia se caracteriza por sus notas de madera, musgo (de roble), lavanda y bergamota. También está presente la cumarina y se encuentra en perfumes que destilan aromas húmedos, frescos, verdes y amaderados que evolucionan entre lo dulce y amargo a la vez.



Femenino y resplandeciente: estas personalidades se asocian a aromas difíciles de conseguir, sin embargo existen técnicas para captar la esencia más pura de las flores y trasladarla en todo su esplendor hacia los perfumes. Permiten creaciones que van desde la colonias más ligeras a los extractos de perfume más complejos. La violeta, jazmín, jacinto, narciso, flor de lotus, lirios del valle, rosa o magnolia, son las más utilizadas.



Jóvenes y alegres: se recomiendan las notas olfativas frutales, que vienen de frutos exóticos



Masculinidad: para el toque varonil se les aconseja utilizar un aroma maderoso. Cuando predominan el sándalo o el pachuli, adquieren un carácter cálido. Por lo general se acompañan con cítricos o aromáticas. Se utilizan mucho en la perfumería para hombre.

Para tener en cuenta

Para la noche se recomiendan fragancias orientales, ya que tienen una mayor fijación y el aroma de su perfume siempre permanecerá.



No se sorprenda si de un momento a otro deja de sentir el aroma de su perfume. Al acostumbrarse a determinada fragancia, nuestro olfato pasa a sentirla en menor intensidad. No la use durante un par de semana (póngase otra fragancia mientras tanto), luego volverá a sentir el aroma de su perfume favorito.



Los mejores puntos del cuerpo para aplicar perfume son las partes donde la circulación es mayor: el pecho, atrás de las rodillas, las muñecas y la nuca. Vale mencionar que no es ideal usar perfume en las manos.



Si está oliendo varias fragancias para elegir una, se recomienda pasar cerca a la nariz un papel neutro (sin ningún tipo de aroma) durante 30 segundos entre cada perfume; así no satura su olfato.



Tenga en cuenta el grado de concentración de las fragancias, ya que esto influye en la duración del aroma. Por ejemplo, un Eau de Parfum tendrá hasta ocho horas de fijación; un Eau de Toilette, hasta cinco, y un agua de colonia, hasta dos horas. Así que si lo que usted quiere es dejar huella, un Eau de Parfum o un Eau de Toilette serán siempre la mejor elección.



