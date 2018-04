Los cuentos del malvado lobo feroz que le inventan a Gustavo Petro

Este lunes, en #Columneando, Paola Ochoa habla con los usuarios de ELTIEMPO.COM sobre las tantas historias y cuentos de terror que rodean la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.



"A mí no me asustan con Gustavo Petro. Y no solo porque haya sido un buen congresista, sino porque carece de las fichas para hacer grandes reformas económicas o políticas. Nadie hace una revolución con apenas cuatro senadores y dos representantes a cuestas. Es imposible cambiar el modelo económico del país con un Congreso tan ampliamente dominado por la derecha y la ultraderecha", dice la columnista.

