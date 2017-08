Esposo de princesa tailandesa busca a su madre colombiana

En 2010, David Wheeler se casó en Hawái con una mujer que conoció en Estados Unidos cuando ambos cursaban estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Lo que menos se imaginó cuando la conoció era que se trataba de una nieta del rey de Tailandia. Ella se lo confesó cuando ya llevaban varios meses de relación.



Pero el origen de Wheeler, tal como lo reveló este domingo ‘Noticias Caracol’, estaba muy lejos tanto de la vida monárquica tailandesa, como de su propia realidad en EE. UU.

David nació en marzo de 1976 en un hospital de Bogotá. “Fui dado en adopción cuando tenía solo un día de nacido”, cuenta. Seis semanas después, llegaron desde EE. UU. sus padres adoptivos: George y Marcia Wheeler, ambos científicos. Entonces, se llevaron a David a Connecticut, donde creció.



David conserva un documento en el que se pueden leer los motivos por los que su madre biológica colombiana lo entregó: “Mis capacidades no alcanzan para atender las necesidades tanto espirituales como materiales de mi hijo. El padre natural del menor mencionado me abandonó a mí y a mi hijo antes de su nacimiento”, argumentó la mujer hace 41 años. De ella sabe que se llama María Elena, que nació el 31 de octubre de 1958 y que, al parecer, todavía vive en Bogotá.



El sentimiento de él, quien dice que su vida ha sido feliz, no parece contener recriminación: “La decisión que ella tomó fue muy dura, pero moldeó mi vida”, dijo Wheeler a ‘Noticias Caracol’.



Cuando cumplió dos años, sus padres le contaron todo sobre su origen. “Aprecio que ellos me hayan contado sobre mis inicios”, manifestó.



Sus padres le brindaron oportunidades que, de permanecer en Colombia, tal vez no habría tenido. Estudió Finanzas Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington, y el MBA en el MIT donde conoció a su actual esposa.



Ella es nieta de Bhumibol Adulyadej, quien ostenta el récord de haber pasado más tiempo como Jefe de Estado. Fue rey de Tailandia durante siete décadas, hasta su muerte, el 13 de octubre del 2016.



Ahora, David Wheeler pertenece a la familia real. Solamente le hace falta una cosa, dijo. Tras el nacimiento del segundo de sus dos hijos, empezó a pensar en su origen. Quiere encontrar a su madre biológica. Incluso está aprendiendo español.



