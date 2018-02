Un billete de 500 escudos que nos habla de un país llamado Mozambique

La pasión, la curiosidad, el deseo de conocer, de viajar, de poseer, de soñar, un poco de manía y un poco de locura se juntan a la hora de hablar del coleccionismo, y está desatada desde el lanzamiento, la semana pasada, de la colección Monedas & Billetes del Mundo, de este diario.

En esta ocasión, dedicado al billete de 50 escudos del Banco de Mozambique, el fascículo número dos trae un ‘kit’ de regalos para poder conservar estas joyas en sus respectivos plásticos y estuches, de modo que, generación tras generación, sean conservados por los aficionados y por los que apenas ahora comenzamos a introducirnos en los secretos del mundo del coleccionismo de monedas y billetes.



El coleccionista nace y se hace. No hay exclusiones. Nace cuando alguien le regala una moneda o un billete y se dedica a observar con fruición los dibujos que trae, el entramado de arabescos, los personajes, el número de cada billete, el metal de cada moneda, y a imaginar e investigar cómo será aquel país que imprime esos billetes, qué significado tuvo en su momento su edición, cuál es su economía, de qué viven, en dónde está situado, un mundo vastísimo donde la mirada y la fascinación y el conocimiento no terminan.



Mozambique, país entre África oriental y Asia, de donde proviene el billete de 500 escudos que entregamos con el fascículo 2, aparece reseñada por primera vez en testimonios escritos hacia el siglo X d. de C.



Allí vivió un pueblo cuyo nombre aún resuena en nuestra memoria: los bantúes, que agrupan sin tener una cultura ni un tipo racial uniformes a más de 400 etnias africanas.



Cuando Vasco da Gama descubrió sus costas en 1498 ya los árabes dominaban el comercio de la región. Tras 500 años de dominio portugués, consiguió independizarse; luego vino una dura guerra civil que dio paso a un proceso de diálogo y apenas a comienzos de los años 90 se logró la normalización con la celebración, por primera vez, de unas elecciones libres.



La colección de monedas es una costumbre tan antigua que se sabe que emperadores romanos, como César Augusto, la practicaron. No en vano es llamada “la afición de los reyes”, pero además se la conoce como “rey de las aficiones”. Papas, escritores, grandes figuras de la historia tuvieron este curiosísimo ‘hobby’.

