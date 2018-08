Conozca las monedas de la tercera isla más grande del mar Caribe

De proverbial belleza, Jamaica, isla a la que se atribuye la expresión de Cristóbal Colón, la tierra “más bella que ojos humanos vieran”, ha irradiado al mundo entero el reggae, una música que se asocia con el oleaje del mar, el vaivén de las hamacas y un lugar paradisiaco de encuentro multirracial: los africanos sometidos a la esclavitud, el factor indígena, un ingrediente asiático, procedente de la India y las herencias española e inglesa de los que la descubrieron, en 1494, y la conquistaron en el siglo XVI.

Ha sido un bastión cultural (casi no hay un lugar del planeta donde no se identifique la bandera roja, verde y amarilla) y un semillero del sentimiento de rebeldía del negro, o, quizás más que de rebeldía, de libertad recobrada, primero frente a los sucesivos colonizadores europeos y luego como una forma de vida inspirada en las enseñanzas de las variadas religiones que allí echaron raíces.



Su territorio no es pequeño, es la tercera isla más grande del Caribe después de Cuba y Haití/República Dominicana. Tampoco es pequeña la presencia de las religiones, que se convirtieron en un ingrediente identitario: adventistas del Séptimo Día, bautistas, pentecostales, judíos, musulmanes, católicos, hindúes, y de la Iglesia ortodoxa etíope, cuyo emperador Haile Selassie fue considerado un mesías de los negros. De esta última corriente vienen los rastafaris y la figura inmortal de Bob Marley.Antes de Marley, el ska se dispersó por el mundo e influyó en el origen del punk.

La colección completa

Usted puede adquirir la colección completa de 30 fascículos + 15 billetes + 46 monedas + 9 folios clasificadores + 30 fichas de países + 1 archivador a

$ 454.000, para socios del Club de sucriptores EL TIEMPO. En almacenes de cadena, a $ 544.900. Inf.: 426 6000, opc. 3, en Bogotá, o 01 8000 110 990 o en eltiempo.com.



FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR DE EL TIEMPO