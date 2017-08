Víctimas del conflicto deciden ‘volver a comenzar’ con la moda

01 de agosto 2017 , 09:19 a.m.

Visiblemente emocionados, 40 microempresarios de la confección, víctimas de la violencia en el país, vieron cómo el público exigente de Colombiamoda ovacionaba la colección que ellos ayudaron a cocrear. Era la primera vez que se encontraban en un escenario tan importante en el mundo de la moda. Miraban con asombro cada detalle en los bastidores y cómo las modelos se preparaban para salir a la pasarela con esas prendas que semanas atrás habían terminado de confeccionar. Estaban ansiosos, pero felices de ver el producto de su trabajo y aprendizaje junto con el reconocido diseñador Juan Pablo Socarrás.

Bajo la marca ‘Vivimos Pacíficamente’, Propaís y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyan este proyecto que se realizó mediante el Programa Inclusión en los Mercados (PROIM), que estas dos entidades desarrollan desde hace dos años con población víctima del conflicto armado.

“Cuando me invitaron a participar de este maravilloso proyecto no lo dudé. Un proceso de paz empieza con inclusión desde el corazón, y desde hace varios años trabajo con población vulnerable a la que hay que apoyar para que no sean más víctimas, sino grandes empresarios”, aseguró Socarrás, minutos antes del desfile.

Tules, transparencias, denim negro, algodón y encajes fueron protagonistas en la colección. Foto: EFE

“Fue una experiencia única para nosotros, nuestros productos son de buena calidad, pero necesitamos aprender a tener mejores diseños, prendas más originales con las que podamos competir en el mercado”, dijo Fabián Madriaga, víctima de desplazamiento por los paramilitares en el 2005.



La historia de este hombre de 31 años es la de miles de colombianos que por culpa del conflicto armado tuvieron que dejar sus hogares y buscar nuevas oportunidades de vida. “Yo vivía en Aguachica, César, pero cuando llegaron las Autodefensas tuve que salir corriendo. Llegué a Bucaramanga, allí trabajé en la construcción y en electricidad, hasta que un día empecé a trabajar en un almacén de ropa y aprendí de todo. En el 2011, decidí que podía dar un paso adelante y montar mi propia empresa. Ahora tengo siete empleados y fabrico pantalones de dril para caballero y para dama, ‘shorts’ y bermudas, de hecho hoy Juan Pablo está vestido con una de mis bermudas”, cuenta orgulloso Fabián, quien nunca imaginó que un diseñador de la talla de Socarrás se pondría una de sus prendas.

Juan Pablo Socarrás usando las bermudas de Fabián Madriaga. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO

‘Volver a comenzar’

Al otro lado de los bastidores, Claudia Correa no oculta su emoción, las lágrimas empiezan a bajar por su rostro. Claudia, al igual que Fabián también hizo parte de este proyecto. “Tuve que pasar por una situación muy dolorosa. Fui víctima de desplazamiento urbano por la delincuencia en la Comuna 13 de Medellín. Mi hijo tenía un grupo de raperos y mataron a tres, entre ellos a mi ahijado, que era como otro hijo para mí. Además, acogí a ocho jóvenes para que no les pasara nada y siendo madre cabeza de familia fue muy complicado sostenerlos. Con la confección empecé una nueva vida y, como dice el nombre de esta colección, fue una oportunidad para ‘volver a comenzar’ y salir adelante.



Claudia asegura que le gusta comercializar y que siente que es buena en eso, en presentar un producto y llegar a los clientes. “Dentro de las unidades productivas hay mucho potencial, pero es muy difícil que ellos salgan a comercializar, por eso me gustaría ser un puente. Hay personas muy buenas para confeccionar, pero les da mucha dificultad presentar sus productos y venderlos”.



Sin duda, el momento más emocionante de este desfile fue cuando Socarrás salió a la pasarela en compañía de estos empresarios y los asistentes se pararon a aplaudir esta maravillosa colección que, para su diseñador, ha sido una de las más emotivas: “Gracias a esta iniciativa conocí las técnicas que ellos usan, fue un aprendizaje y una transferencia de conocimiento mutuo. La artesanía, lo hecho a mano, las piezas únicas, las que cuentan historias, estos son los tipos de productos que el mundo entero le está pidiendo a Colombia y que pueden ser un símbolo de reconciliación de todo un país”.

