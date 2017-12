Cinco claves para ser un perfecto anfitrión

Que la confianza no mate las buenas maneras. Conocer ‘de toda la vida’ a los invitados, ya sea porque son familia o los amigos de marras, no lo exime de ser el perfecto anfitrión en una noche tan importante como la de Navidad o Año Nuevo.

Aunque el protocolo y la etiqueta se han flexibilizado, hay normas de cortesía y detalles que no se pueden desdeñar, al fin de cuentas no se trata del almuerzo familiar de los domingos ni de la fiesta de cumpleaños del mejor amigo ni de la reunión de cada semana del costurero o del combo del póker, sino de una fecha especial, una celebración para que todos disfruten y, por qué no, recuerden por siempre.



Lo más importante, sin duda, cuando se es el anfitrión de la reunión, es que sus invitados se sientan acogidos y todos puedan disfrutar de un buen momento y un ambiente agradable.



Hay que comenzar por recibir personalmente a cada uno de los invitados. Si hay alguien nuevo en el grupo, encárguese de presentarlo y conectarlo con personas afines para que pueda integrarse pronto.



Si el espacio lo permite, quédense un rato en el recibidor y ofrézcales un aperitivo a medida que van llegando. Ese momento sirve mucho para que todos se saluden, se reencuentren y se conozcan, si es el caso. Luego pasen al salón.



Es importante que dedique un tiempo a conversar con cada uno de sus invitados o que pase por cada grupo que se forme para compartir un rato.



Un buen anfitrión debe poder manejar cualquier tipo de situación por incómoda que sea, ya sea una discusión, un borracho pesado, un malentendido o incluso un accidente.



Si alguien queda excluido de una conversación o es demasiado tímido, trate de integrarlo con sutileza. Si hay extranjeros que no hablen el idioma, no los descuide o preséntelos con otros con quienes pueda hablar.



Las reuniones de esta temporada son una gran ocasión para celebrar y agradecer la vida, la amistad y el amor, así que vale la pena atender a familiares y amigos con alegría y agrado. Tenga en cuenta estos cinco puntos que le ayudarán a crear un ambiente agradable para todos.

1. Lista de invitados

Organice un grupo variado, con personas que puedan hacer una buena combinación y conversar de manera interesante, agradable y tranquila.



Evite a aquellos con malos tragos, peleadores o criticones, la idea es pasar un buen rato.



Si hay niños y adolescentes invite parejas con hijos en las mismas edades para que tengan con quien compartir.



Tener la lista también le permitirá calcular la comida y bebidas para que no falte ni sobre demasiado, y saber cómo aprovechar el espacio para que todos estén cómodos.

2. Invitación

Sin duda ya les avisó a sus invitados el día, la hora y el lugar de la reunión. Tanto estos tres puntos, como la forma en que hizo la invitación (una llamada, un correo electrónico, una tarjeta impresa, etc.) marcan el carácter de la celebración (qué tan elegante y formal va a ser) y el código de vestuario (si es en una finca o casa, de día o de noche, etc. para definir si se va de jeans o traje) para que todos asistan con la indumentaria adecuada.



Especifique si habrá alguna temática para que nadie se quede por fuera.

3. La comida

Elija un menú que se adecue al gusto de la mayoría de sus invitados. Tome en cuenta las alergias y restricciones (vegetarianos, veganos y celíacos) que puedan tener algunos, para ofrecerles una alternativa.



Cómo va a servir la comida también es clave para elegirla: sentados a la mesa o en bufé; este último permite mayor variedad. Más que ofrecer mucha comida, la idea es brindar un plato exquisito.



Que no falte el vino para acompañar la cena. Recuerde: el tinto se sirve a temperatura ambiente; el blanco, entre 7 y 10 grados centígrados, y el rosé y la champaña, entre 6 y 8.

4. La casa

Aunque suene obvio, su casa debe estar impecable y reluciente.



Revise los ambientes en los que se dará el encuentro: sala, comedor, estudio, terraza, jardín, para que no falte nada y puedan estar cómodos.



Ponga especial atención en el baño: que tenga toallas, jabón, flores y papel suficientes para que nadie pase un mal rato.



Piense en la iluminación, qué tan íntima la quiere. Revise que lámparas y bombillos funcionen bien. Si va a utilizar velas, que no queden en lugares que puedan generar problemas (cerca de las cortinas, bordes de mesas o cosas que cuelguen).



Si va a tener ambientador de olor, que no sea un aroma fuerte. No ponga en el comedor, puede interferir a la hora de saborear los alimentos.



Y no se olvide de la música. Organice varios playlists: música suave para el recibimiento y la cena. La bailable, que tenga temas para todas las edades (no importa si no le gusta el reguetón, hay que ponerlo). Y que no falte la música para cantar: rancheras, plancha y despecho.

5. La mesa

El comedor será siempre el punto central. Ya sea que se sienten a la mesa o sea un bufé, esta debe estar preciosa.



Si es bufé, recuerde que se circula de izquierda a derecha.



Revise el mantel y las servilletas (sin manchas ni rotos). El blanco siempre quedará bien, aunque el rojo y verde ambientan la temporada.



El dorado ayuda a dar un toque de elegancia.



Saque su mejor vajilla, cristalería y cubiertos (agua con vinagre ayuda a sacarles brillo) y revise que no estén rotos y que haya para todos.



Los centros de mesa no deben ser muy altos si van a comer sentados, pues obstaculizan la comunicación entre los invitados, puede usar velas en vasos cortos.



No recargue con accesorios si es un espacio pequeño, como un apartamento.

Sea original con pequeños detalles.



