Hacer una carrera laboral va más allá de tener un trabajo

Es natural, de vez en cuando, que levantarse para ir a la oficina se convierta en un martirio desproporcionado. Es natural, también, sentir que podríamos estar en un mejor puesto del que tenemos en este momento, que podemos ganar más dinero o incluso que no estamos de acuerdo con la filosofía de la empresa para la que trabajamos. ¿No les ha pasado al menos una vez?

Probablemente sí, y si no le ha pasado, César Escobar, conferencista, coach laboral y fundador del programa 48 Días Colombia, que busca ayudar a las personas a encontrar su vocación, le diría que está por buen camino.



Para Escobar, no estar alineados moralmente con lo que hacemos en el trabajo y no preocuparnos por encontrar qué podemos hacer diferente frente a otros empleados son algunas de las razones que hacen que las personas no sean felices con su trabajo.



Pero ante todo afirma que no tener clara nuestra carrera nos hace tomar decisiones equivocadas respecto a nuestro desarrollo o desempeño profesional. Y aclara inmediatamente: “la profesión es lo que yo estudio y carrera es el camino que escojo para desarrollar mi vida laboral”.



¿Qué errores debemos evitar a la hora de aceptar un trabajo?



El primero, no averiguar bien en qué trabajo nos estamos metiendo y las funciones que tendremos que realizar, y simplemente dejarnos llevar por tener un puesto y ya.



¿Hablamos de mirar el contrato antes de firmarlo?



El contrato nunca refleja la realidad del trabajo que se va a hacer. Hay que esforzarse y hablar con alguien que trabaje en esa empresa, lo cual se logra a través de redes sociales como LinkedIn o buscando a otro que haya trabajado allí. Cuando buscamos trabajo se nos olvida que también podemos tomar decisiones, que no es solo la empresa o el contratador el que decide todo por nosotros. Pero como el hambre precede, nos metemos donde quepamos…



El segundo error más común es que tomamos decisiones normalmente por dinero o prestigio. ¿Cuánta gente sacrifica salud emocional por un millón de pesos más?



Y el tercero es que no pensamos en una carrera laboral para construir. Me refiero a un camino que queremos construir a lo largo de la vida profesional y que, al final, nos haga decir: ‘Me convertí en el más berraco en esto’ o ‘Soy reconocida por esto’.



Suena a que se trata de ser reconocido en el trabajo…



No. Normalmente estamos insatisfechos en nuestros trabajos porque no tenemos alineada nuestra carrera con nuestro propósito. Las decisiones que tomamos frente a nuestra carrera no se pueden reducir a lo que elegimos estudiar, cuánto queremos ganar o qué prestigio queremos tener.



Día a día la estamos construyendo con otro tipo de decisiones. Esas decisiones llevan a un legado, a ese por qué me recordarán en una empresa. Pero el punto no es el reconocimiento en sí mismo sino por qué se es reconocido: por lo que haces bien y cómo lo haces.



¿No es más fácil dejarse llevar por lo que a uno le gusta hacer para entender si estoy satisfecho con mi trabajo o no?



Mucha gente habla hoy de que ‘trabaja en lo que te gusta, en lo que te apasiona’, pero eso es un pésimo orientador.



Pero eso es lo que nos enseñan todos los días…



Con eso en mente, yo estaría esquiando en este momento en vez de hablando aquí contigo. Esquiar es lo que más me gusta hacer en la vida, pero nadie me va a pagar por verme esquiar. El gusto es un indicador insuficiente. Necesita estar respaldado por un talento. Cuanto antes identifiques en qué eres bueno y si eso te gusta hacerlo, mejor. Además, si moralmente está alineado con ese trabajo. Si unimos eso, podemos encontrar nuestro valor agregado, lo que nos diferencia de otras personas que tienen capacidades similares a nosotros.



Pero incluso eso no es suficiente: ese valor agregado debe tener una utilidad, que es donde la gente se queda corta: no sale a buscar dónde podría servir mi pasión con mi talento y cómo podría combinar eso para dar un servicio. Entre más valor le entregue a ese trabajo, a esa empresa, mayor será la recompensa.



Los millennials y los centennials tienen en la cabeza trabajar ‘en lo que me apasiona’, y por eso cuando pasa algo que no les gusta en el trabajo desertan de inmediato. Ignoran que ‘pasión’, por su raíz etimológica, quiere decir sufrimiento.



Bueno, pero no entramos a un trabajo para sufrir...



No. La pasión indica qué estás dispuesto a aguantar para llegar a donde quieres llegar. Puede que mi trabajo no sea tan bueno, pero si está atado a un propósito, sé por qué estoy haciendo esto y para dónde voy, sirve. Si tienes un propósito detrás de lo que vas a hacer ese día, el día es manejable.



El término ‘valor agregado’ suele restringirse a ámbitos como administración de empresas. Otros, como el de humanidades, puede que no usen ese término los años de estudio universitario...



Encontrar el valor agregado de uno no es algo intuitivo. Tiene un proceso de introspección que tiene que ver con cuáles son tus motivaciones y pasiones y ver dónde has salido adelante. Es un proceso de exploración y de preguntarse: ‘Yo puedo entregar este servicio, ¿quién podría necesitarlo?’.



Por ejemplo, un antropólogo está supremamente demandado en mercadeo para conocer idiosincrasias, costumbres, para llegar a nichos. Pero como nos encasillamos en las costumbres de acción de diferentes campos, se nos limita el mundo. Se trata de salir a explorar qué necesidades hay y cómo las puedes suplir.



Un mecanógrafo hoy puede estar en un call center, por dar solo una posibilidad. Una persona se puede deprimir pensando ‘por qué estudié esto’, pero si cambia la pregunta por ‘¿quién necesita de mis habilidades en este momento?’, se dará cuenta de que esas respuestas existen.​

¿Está yendo por un buen camino laboral?

1. ¿Cuántas metas cumplió?



Haga este ejercicio: pregúntese cuántos logros cumplió, cuántos de esos fueron laborales y no involucraban dinero directamente. Pregúntese qué tan útil y satisfactorio es para usted estar en la posición laboral en la que se encuentra actualmente. Si la respuesta no es satisfactoria, puede que no haya identificado un propósito para su trabajo actual.



2. Evaluación de valores



El valor es lo que yo considero como lo más importante y correcto en el comportamiento de las personas, que no debería ser negociable ni por dinero.



Haga este ejercicio: escriba 10 valores y defina cada uno en un cuaderno. Anote cada vez que va en contra de ellos en su ámbito laboral. Si nota muchas fallas en este aspecto, verá que por cada valor que no respeta en el trabajo su nivel de satisfacción se verá disminuido. Esto nos permite entender por qué, aunque ganemos mucho dinero, no somos felices.



3. ¿Qué tanto fluye en su trabajo?



El fluir es un estado en el que está tan conectado con lo que está haciendo que pierde la noción del tiempo mientras desarrolla la actividad con altísima destreza.

Haga este ejercicio: registre cuántas veces al día o a la semana puede fluir efectivamente y anote si es en el trabajo o en otro lugar. Si no le sucede nunca o pocas veces en el trabajo, preocúpese, evalúe qué pasa y tome medidas, así implique cambiar de trabajo.



MARU LOMBARDO

VIDA MODERNA

Twitter: @puntoyseacabo