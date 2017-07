Mujer que besó a Carlos Vives dice que atraviesa crisis matrimonial

La periodista mexicana Chely Torres, quien hace unos días se hizo popular en redes sociales y fue la protagonista de decenas de historias en medios de comunicación tras haberle dado un apasionado beso al cantante Carlos Vives en medio de un concierto en Montreal, Canadá, reveló que su matrimonio atraviesa una crisis tras su osada movida.

Mujer del beso con Carlos Vives dice que está a punto de perder su matrimonio La mexicana Chely Torres habló en el programa 'Despierta América' y dijo que no se arrepiente de lo que hizo. En este video ´se ven las primeras declaraciones de la mujer luego del escándalo por su beso con Carlos Vives.

Torres contó en el programa 'Despierta América' de Univisión que fue al concierto como periodista a cubrirlo y tuvo acceso a la parte trasera del escenario, donde escuchaba las canciones “extremadamente contenta, mi corazón estaba lleno de emoción, lleno de alegría”, cuando Vives empezó a cantar su célebre tema 'Carito'.



Torres narró que en ese momento los organismos de seguridad tuvieron una distracción y ella no se pudo contener: “Me dejé llevar por la emoción y pues me lancé”.



Cuando los periodistas de 'Despierta América' le preguntaron por la reacción de su esposo tras ver el video, respondió: “Híjole, es muy muy difícil por lo que estoy pasando y no quisiera hablar por mi esposo. Pero la situación está muy muy difícil, al punto de poder perder mi matrimonio”.

A esta situación familiar añadió que se ha visto afectada emocionalmente, también, por las burlas de las que ha sido víctima en redes sociales. “Me han hecho 'bullying' como no tienen idea”, dijo.



La periodista asegura ser seguidora de Carlos Vives desde que tiene 13 años, cuando empezó a sonar ‘La gota fría’ en el mundo.



¿Se arrepiente del beso?, le preguntaron a Torres. Ella dijo que no, que tenía “sentimientos encontrados” y se “dejó llevar por los impulsos”.



“No sé, yo creo que si te ponen a Ricky Martin a ti capaz que vas y lo besas, no te puedes contener. No me arrepiento, soy su fan, lo adoro, amo su música y cuando pienso en ese momento mágico obviamente no me arrepiento, pero después viene la parte donde puedo perder mi matrimonio”, añadió.



De otro lado, en el programa también se emitieron declaraciones de Carlos Vives, quien dijo: "Lo mejor del beso, además del beso, ha sido todo lo que la gente ha dicho del beso. Me han hecho reír mucho".



Finalmente Torres ofreció "mil disculpas" a la esposa de Vives, Claudia Elena Vásquez, y le envió un mensaje a Vives: "Le deseo que todos los éxitos sigan en su carrera".



ELTIEMPO.COM

Este fue el beso en pleno concierto