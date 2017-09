Castalia, la ‘periodista del Batimóvil’, habla de su error con el Papa

La corresponsal del canal panameño TVN confundió el papamóvil con el vehículo de Batman, el célebre superhéroe; este lunes desde el centro de Bogotá.



“Esta es la vía por donde se espera pase el papa Francisco en el Batimóvil…”, fue la frase que, mientras la panameña realizaba un informe en directo para el canal TVN de Panamá, se hizo viral.

Sin duda, las reacciones en Twitter, Facebook e Instagram, e incluso en varios medios de comunicación nacionales e internacionales no se hicieron esperar. Sin embargo, la comunicadora decidió verle el lado positivo a lo ocurrido y mediante un tuit, que compartió a sus más de 300.000 seguidores, hizo pública su intención de reírse de sí misma.

Cuando el frío te ataca y te imaginas a su Santidad @Pontifex_es en un batimovil. Es bueno reirse hasta de uno mismo. #FelizLunes pic.twitter.com/O7iYCg0KZ0 — Castalia Pascual F. (@CastaliaPascual) 4 de septiembre de 2017

En conversación con EL TIEMPO, Pascual comentó que desde que eso ocurrió ahora la gente la reconoce en las calles de Bogotá y le pide fotos. “Yo quiero creer que estaba pensado en la palabra Vaticano cuando me confundí, pero la verdad es que no le encuentro razón alguna a mi error”, admite.



Pascual trabaja como periodista desde hace 25 años, dirige un programa de radio en su país donde incluso tiene una sección de humor todas las mañanas. “Me burlo de todo, de los políticos, de la situación en mi país, de todo. Me caracterizo por tener una risa muy escandalosa”.



Luego de su confusión su celular colapsó, la cantidad de correos y de mensajes a WhatsApp fueron incontables. “Mi familia, mis jefes, mis amigos e incluso algunos colegas no podían de la risa con mi error”, dice.

En el centro de Bogotá varias personas la reconocieron y le pidieron algunas fotos. Foto: Cortesía: Castalia Pascual

Castalia llegó a Bogotá desde el pasado domingo y estará en todo el cubrimiento de la visita del papa Francisco a Colombia. Piensa que el mensaje detrás de todo lo que sucedió es que “quiero que el Papa sepa que él es más que un superhéroe”.



En medio de su experiencia periodística, Castalia cubrió el conflicto y la crisis de emigrantes en la frontera de Colombia con Panamá, en el Darién, y se siente afortunada de vivir este momento histórico en nuestro país. “Me alegra hacer parte de esta tranquilidad y tiempo de reconciliación que traerá el Papa Francisco. Me alegra que los colombianos lo tomen como un momento jocoso”.

Castalia conoció al Papa en el año 2015. Foto: Cortesía: Castalia Pascual

La panameña invita a que las personas se rían se sus propios errores y no se preocupen tanto por las opiniones de los demás.



ELTIEMPO.COM