Carta abierta de Maicol, un joven que duró 10 años en el Icbf

Soy Maicol Londoño, de la ciudad de Cali en Colombia, tengo 25 años. Soy líder juvenil y egresado del sistema de protección estatal, donde permanecí desde los 8 hasta los 18 años, que es la mayoria de edad en mi país y el limite en esa época para egresar de protección (2009). Según estudios, el hombre aprende a vivir en sociedad cuando construye su propia identidad, pues esta (identidad) es lo que hace ser al hombre un factor activo en la sociedad, la cual se rige por unas normas, sabiendo que se construye no del individuo, sino de un conjunto de individuos que en común acuerdo construyen sociedad.

Como crecí en medio cerrado, el momento del egreso es un momento difícil, el perfil de egreso de un joven en protección medio cerrado es sin formación que califique para un vínculo laboral, no hay experiencia, faltan habilidades sociales y comunicativas, no hay conocimiento en la elaboración y administración de un presupuesto personal, no hay red parental y la red de apoyo es mínima o ninguna.



Yo tuve una oportunidad que muy pocos tienen y fue la de poder tener dos años de orientación y acompañamiento para hacer la transición entre el egreso de protección y asumir la vida autónoma en la fundación Formación d´Futuros, una ONG privada que trabaja con jóvenes egresados de protección estatal, a través de un programa residencial, que permite durante dos años vivir en la fundación y fortalecer el perfil para asumir autonomía y construir redes.



Mi paso por el ICBF y la FFF evidenciaron el cambio que un joven puede generar en su vida y así mismo proyectarlo a sus pares, estar institucionalizado limita el desarrollo de destrezas que se necesitan para enfrentarse al mundo externo, es por esta razón que continué en contacto con la fundación y conociendo más acerca de la problemática en torno a los jóvenes y los centros de protección.



En esos momentos de aprendizaje, reflexión y proyección, descubrí que me gustaba y quería trabajar con y para los jóvenes que están en protección y a punto de finalizar su proceso, porque no quería seguir viendo cómo vidas con tanto potencial y capacidades extraordinarias se desperdician por falta de oportunidades y orientación para acceder a estas.



Tomé la decisión de vincularme a la FFF en un programa no residencial, punto de referencia para recibir capacitación y poderme desempeñar como tallerista en un proyecto denominado “ETAPA CERO”, este proyecto se ejecuta durante un año y beneficia a los adolescentes y jovenes aún en protección a través de cinco modulos que cubren las áreas de desarrollo.



El material está diseñado con la experiencia de la FFF en el perfil del joven institucionalizado y sus oportunidades de mejoramiento, incluye entre otras planeación, autoestima, autocuidado, prevencion, ciudadanía, comunicación en sus diferentes expresiones, orientación vocacional e inclusión laboral.



Durante la ejecución de este proyecto, mis compañeros y yo tomamos mayor conciencia de la dimensión de la problemática y nos motivamos a liderar la conformación de la Asociación Colombiana de Egreso de Protección Estatal, ACEP, como oportunidad de construir red, capacitarnos y poder transferir a nuestros pares formación e información que les facilite la preparación para el egreso en la etapa de su última instancia en el sistema de protección.



MAICOL LONDOÑO