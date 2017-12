Sia, la estrella del pop que huye de la fama detrás de su peluca

La peluca rubia que ilustraba la portada de su disco 1000 Forms of Fear, con el que logró el éxito global en 2014, se convirtió pronto, no solo en el elemento distintivo de la cantante Sia, sino en su protección: obsesionada con no ser reconocible, la australiana oculta su rostro tras el pelo postizo (ahora bicolor) en cada una de sus apariciones.

Con la bailarina Maddie Ziegler como álter ego desde su célebre Chandelier, el tema con el que se situó al nivel de divas pop como Lady Gaga, Rihanna o Kate Perry, Sia acaba de publicar un nuevo álbum con el que disputarle a otra estrella pop, Mariah Carey, el título oficioso de reina de la Navidad.



'Everyday is Christmas' es el último trabajo de la compositora e intérprete, y el primero que graba con Atlantic Records, un disco para el que ha compuesto diez canciones navideñas que no tienen nada que envidiar a los temas que la han llevado a la fama mundial, entre los que destaca el primer single Santa’s Coming for Us.



Maddie Ziegler, con peluca roja y verde, es la imagen de un disco navideño que la propia Sia ha confesado en Beats 1 que llegó casi “por accidente” (ver recuadro).

Del jazz al pop



Aunque su fama es relativamente reciente, la carrera de Sia (18 de diciembre de 1975, Adelaide, Australia) comenzó a mediados de los 90 como cantante de la banda de acid jazz Crips, con la que publicó dos álbumes hasta que, en 1997, debutó como solista con el álbum OnlySee, tras el que se mudó a Londres, donde colaboró como corista con Jamiroquai y con el grupo Zero 7.



Ya establecida en el Reino Unido, publicó su segundo álbum como solista, Healing is Difficult (2001), con el single Taken for Granted en el top 10 de las listas británicas y, tras cambiar de discográfica, Colour the Small One (2004), con Breath me como tema más destacado, como parte de la banda sonora de la serie Six Feet Under, después de que la artista se trasladará a Nueva York en 2005.



En 2007, Sia lanzó su primer trabajo en directo, Lady Croissant, y más tarde colaboró con Christina Aguilera, para la que escribió alguna de las canciones de su álbum Bionic (2010), además de la canción Bond to You para la película Burlesque (2010), protagonizada por Aguilera y Cher, y que fue nominada a la mejor canción original en los Globo de Oro.



Ese mismo año, la australiana publicó su quinto álbum de estudio, We are Born, y en 2011 colaboró con David Guetta poniendo voz al tema Titanium, con el que logró gran repercusión internacional.



En 2012, la cantante Rihanna grabó el tema Diamonds, compuesto por Sia, que empezó a colaborar con artistas como Jennifer López, Britney Spears, Beyoncé, Robbie Williams o Shakira.



Sia ya tenía su siguiente álbum preparado cuando lanzó las canciones Kill and Run, para la banda sonora de la película The Great Gatsby (2013), y Elastic Heart, para The Hunger Games: Catching Fire (2013), que incluiría en el que fue su primer disco en cuatro años.



1000 Forms of Fear, que debutó como número 1 en las listas estadounidenses, fue catalogado por la crítica musical como uno de los mejores discos del 2014, y el que convirtió a Sia en toda una estrella internacional, con la canción Chandelier, nominada a cuatro premios Grammy: grabación del año, canción del año, mejor interpretación vocal pop y mejor video musical.



This is Acting, publicado en enero de 2016, ratificó el éxito de Sia, gracias a temas como Cheap Thrills o Alive, el single de presentación del séptimo álbum de la australiana, que había sido compuesto para el disco 25 de la británica Adele, pero que finalmente no fue incluido.



To Be Human, en colaboración con Labrinth, para la película Wonder Woman, había sido el último tema de la cantante australiana antes de publicar su disco navideño.

Éxito global y polémica

En el programa The Late Late Show, Sia confesó a James Corden que decidió dejar de enseñar la cara, después de más de una década de carrera musical que ya había sido exitosa, para huir de la fama “en una época con todas esas fotos de Instagram de todo el mundo en el dentista”.



“Pensé, ¿qué no existe en la música pop en este momento? Y la respuesta fue ‘misterio’ ”, aseguraba la cantante, celosa de su privacidad, en el célebre programa Carpool Karaoke, en el que participó ataviada con una peluca bicolor que se ha hecho célebre.



Es la joven bailarina Maddie Ziegler (Pittsburgh, 2002) quien ha protagonizado las portadas de sus dos últimos discos y, en videoclips y actuaciones televisivas, ejerce de álter ego de Sia, que ha sido criticada por poner a una adolescente ante los mismos focos de los que ella pretende huir.



“Si la fama es tan perjudicial, ¿por qué pasársela a una niña?”, se preguntaba Bonnie Malkin en una columna publicada en el diario británico The Guardian el pasado 6 de diciembre.



“Yo misma me lo pregunto muchas veces”, respondía Sia en Twitter. “Cada semana converso con Maddie y le pregunto si quiere seguir haciendo esto, y le aseguro que si alguna vez quiere dejarlo, entonces lo dejaremos”, explicaba la cantante.



“Maddie ya era famosa cuando la conocí y, ciertamente, contribuí a su exposición y me siento responsable por esto. Soy muy protectora con ella y mi objetivo es apoyarla en cualquier decisión que tome”, señalaba Sia, que ha aprendido de Maddie que “la fama nos afecta a ambas de una forma diferente”.

Un álbum navideño original

Sobre su nueva producción ‘Everyday is Christmas’, la cantante asegura: “Fue fácil y divertido. Lo hicimos en dos semanas. Y no pude dejar de escribir nuevas canciones, así que terminé con un álbum original”. Y agrega: “Pensé que teníamos un poco de escasez de buena música navideña, están los clásicos pero nada nuevo que me gustara escuchar”, confesó en la emisora de Apple, y así comenzó a componer hasta dar forma a un disco que completan las canciones ‘Candy Cane Lane’, ‘Snowman’, ‘Snowflake’, ‘Ho Ho Ho’, ‘Puppies Are Forever’, ‘Sunshine’, ‘Underneath the Mistletoe’ y ‘Unterneath the Christmas Lights’.



Miriam Soto

EFE Reportajes

Twitter: @EFEnoticias