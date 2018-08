La sorpresiva propuesta de Sebastián Caicedo a Carmen Villalobos

Una gran sorpresa se llevaron los espectadores del programa Exatlón Colombia después de que uno de sus participantes, el actor Sebastián Caicedo, le pidiera matrimonio a su novia, la también actriz Carmen Villalobos.

La escena se registró en el momento en el que Caicedo aprovechó el beneficio del programa de hacer una llamada. Allí y sin más preámbulo, el actor le dice a Villalobos que quiere que se casen. En ese instante, la protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ empieza a reír y le pregunta si es verdad lo que le está diciendo.



“Te estoy pidiendo oficialmente que si quieres casarte conmigo”, le respondió Caicedo en medio de la emoción y las risas de Villalobos.



“Ay Dios mío, voy a llorar más. ¡Sí, me quiero casar contigo! No puedo creer que me lo hayas dicho. Hasta el conductor aquí está aplaudiendo. ¿Es en serio?”, indica la actriz colombiana.

“Es en serio mi amor, yo no me quiero volver a distanciar de ti ni por el trabajo, ni por nada. Quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos estos diez años, en un nuevo paso con la bendición de Dios y que nuestra vida siga siendo cada día más bonita a como la hemos llevado”, le respondió Caicedo en la llamada.



Carmen Villalobos posteriormente publicó el video en su cuenta de Instagram y precisó que la llamada se dio después de que estuvieran más de un mes incomunicados por la participación del actor en el programa de RCN.



“Sin duda alguna fue una llamada sorpresiva e inesperada de principio a fin. Hace 1 mes no nos hablábamos, nos dijimos de todo, pero quiero compartirles a todos ustedes que son parte importante de nuestras vidas, que estoy muy feliz y emocionada”, escribió la actriz.



La pareja de actores es una de las más estables en la televisión nacional al completar más de 10 años de relación. Villalobos y Caicedo se conocieron cuando participaron en el programa ‘Nadie es eterno en el mundo’.

