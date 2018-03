La caricatura con la que 'Matador' responde a tutela en su contra

09 de marzo 2018 , 08:48 a.m.

A través de una caricatura, Julio César González, ‘Matador', le respondió este viernes a José Luis Reyes Villamizar, un simpatizante del Centro Democrático que interpuso una tutela contra él por la viñeta ‘Duque, reflexiona’.

'Matador' había rechazado el jueves la acción judicial al considerarla “censura”. Además, dijo que de prosperar la tutela “se deja un mal precedente para la libertad de expresión”.



Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) afirmó que “la sátira, la crítica y la parodia son ejercicios legítimos de la libertad de expresión. Una decisión judicial de censurar a Matador, sería una afrenta grave contra su derecho fundamental a opinar”.



La Flip también advirtió que presentará una intervención en el proceso de tutela, y “espera que esta acción que pretende judicializar el humor tenga como sentencia la confirmación de los estándares que protegen la caricatura como una manifestación de la libertad de opinar”.Con esta caricatura respondió 'Matador':

Entutelan caricatura Foto: Matador

‘Siempre he respetado la caricatura como medio de expresión’: Duque

Por su parte, el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, se refirió este jueves en su cuenta de Twitter sobre las caricaturas de Julio César González, Matador, y señaló que siempre ha “respetado la libertad de prensa y la caricatura como medio de expresión”.



Duque, incluso, publicó en su red social un fragmento de una entrevista con Vicky Dávila, en la ‘W Radio’ a principio de este año, en la que le preguntaban si le molestaba una caricatura que dibujó Matador sobre él. En ese momento, el candidato presidencial dijo que “en la vida uno tiene que aprender a reírse de todo”.



“Para mí los caricaturistas son artistas, ellos interpretan la realidad con la libertad con la que la quieren hacer, a mí eso no me molesta. Yo nunca he dejado de ser de reírme de las cosas y además de verlas con el prisma de tranquilidad que lo amerita”, dijo Duque en su momento.

Siempre he respetado la libertad de prensa y la caricatura como medio de expresión. El 25 de enero expresé mi opinión al respecto:

