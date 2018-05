Adriana Lucía se suma a ‘No Es Hora De Callar’

18 de mayo 2018 , 11:25 a.m.

18 de mayo 2018 , 11:25 a.m.

No Es Hora De Callar

Por: No Es Hora De Callar

Por: No Es Hora De Callar

La cantante colombiana Adriana Lucía se suma a la conmemoración del 25 de mayo, Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, que se llevará a cabo este año en Puerto Colombia (Barranquilla). La artista estuvo en EL TIEMPO e hizo un llamado a las mujeres y hombres del país para que alcen su voz en contra de la violencia de género y se logre erradicar este flagelo.

Adriana Lucía, nacida en Córdoba, anunció que cantará su nueva composición musical en el Festival por la Vida de las Mujeres que realiza cada 25 de mayo la campaña ‘No Es Hora De Callar’ para conmemorar esta fecha que por decreto presidencial fue sancionada como día nacional en agosto de 2014.



A través del Facebook Live de EL TIEMPO interpretó su canción ‘Pa afuera los dolores’ y resaltó que desde la música se debe construir un cambio social, porque los artistas sí pueden influir en la forma de pensar y actuar de la gente.

“Es un honor hacer parte de No Es Hora De Callar y usar mi voz para hablar por las personas que por temor no lo hacen. Sé que nadie puede entender el dolor de una persona que ha vivido la violencia, que ha sido víctima, pero si hay alguien escuchándome quiero decirle que es momento de sacar y de levantar la voz. Yo sé que da miedo, pero los dolores cuando se guardan, callan", señaló Adriana Lucía.



En homenaje a la dignidad de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en Colombia, cada año la campaña que dirige la periodista Jineth Bedoya Lima, realiza el Festival por la Vida de las Mujeres con el objetivo de empoderar la voz y visibilizar a quienes han padecido este flagelo. Esta conmemoración ha contado con la participación de varios artistas que como Adriana Lucía se han sumado.



Jineth Bedoya enfatizó en la importancia de que los artistas se sumen con la música y con acciones al cambio social que se necesita para combatir la violencia de género. “Ustedes no se imaginan el poder que tienen de transformar la vida de una persona que ha sido víctima de violencia, con una palabra, una melodía, con la música”.Invitamos a todas las personas a que este 25 de mayo se sumen a la conmemoración de este día desde sus redes sociales, con la etiqueta #NoEsHoraDeCallar.

NO ES HORA DE CALLAR