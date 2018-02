Cameron Díaz estaría esperando a su primer bebé

Las especulaciones sobre un posible embarazo de la actriz Cameron Díaz siguen creciendo. A pesar de que se ha mantenido alejada del espectáculo y ha tratado de huir de los paparazzi, recientemente el sitio Radar Online publicó varias imágenes de la actriz con ropa demasiado holgada mientras pasea por las calles de Beverly Hills.

“Cameron está entusiasmada con todo y le dice a sus amigos que nunca ha sido tan feliz", reveló al sitio, una fuente cercana a la artista de la que no especifican su nombre.



Esa misma fuente indicó que la actriz, de 45 años, y su esposo Benji Madden, de 38 años, se han sometido a varios tratamientos de fertilidad, especialmente a la Fecundación in Vitro, que ahora parece haber tenido éxito.

En la imágenes que publica Radar Online se ve a la protagonista de ‘Los ángeles de Charlie’ con un vestido blanco muy holgado, lo que desata más los rumores de que Cameron está embarazada de su primer bebé.



Díaz y Madden, integrante del grupo de rock Good Charlotte, se casaron en el 2015 y desde entonces la actriz se ha mantenido alejada del espectáculo.



Otra fuente reveló a la revista In Touch que la pareja pasa por uno de los momentos más felices de su vida y que la noticia del embarazo ya la saben los amigos de la pareja.



“Solo piensan en el nombre y el sexo del bebé, aunque no lo revelarán hasta que nazca”, dijo el informante secreto a In Touch.



“Ha pasado por momentos realmente difíciles pensando que la maternidad tal vez no era para ella, pero nunca ha perdido la esperanza de que algún día se convertiría en madre”, indicó.



Hasta el momento, la pareja sigue guardando el silencio sobre el posible embarazo.



EL NUEVO DÍA (Puerto Rico) / GDA