Con cadena humana rescatan a familia que pudo morir ahogada en el mar

Fue una decisión heroica. Una muestra de que la unión hace la fuerza y que también puede salvar vidas. Lo ocurrido en una playa de Florida, Estados Unidos, es simplemente elogiable.



Al menos 80 personas se unieron para crear una cadena humana con el fin de salvar a una familia que se estaba ahogando, mientras era arrastrada por una fuerte corriente, de acuerdo a la información entregada por los medios locales.



El diario Panama City News Herald, que recogió la historia, aseguró que la rápida acción de los demás visitantes a la playa fue clave en mantener con vida a todos los bañistas, ya que alcanzaron a salvarlos justo cuando sus energías para mantenerse a flote se estaban acabando.

Según se puede ver en las imágenes difundidas en las redes sociales, la multitud penetró cerca de 90 metros en el mar, hasta lograr socorrer a la familia Ursrey, que luchaba desesperada contra la fuerza del agua.



El rotativo sostuvo que fueron Jessica Simmons y su marido quienes dieron la idea de realizar la cadena. "Esta gente no se va a ahogar hoy. No va a suceder. Vamos a sacarlos del agua", fue lo que se dijo la mujer antes de decidir lanzarse al océano, llamando a los demás para que la ayudaran a salvar a los Ursrey.



"Fue la cosa más asombrosa que he visto. Estas personas nunca se habían visto antes y todos confiaron unos en otros para rescatarlos. Fue realmente inspirador", añadió Simmons, orgullosa por su heroica determinación.

En tanto, la cadena televisiva CBS aseguró que el incidente se produjo cuando Roberta Ursrey, la madre del grupo, se percató de que dos de sus hijos estaban siendo arrastrados por la corriente. Ahí se lanzó junto a seis integrantes más de la familia -incluyendo a su pareja y a unos primos- a rescatar a los niños, pero todos terminaron también acarreados por la fuerza del mar.

Una cadena humana de 80 personas salva la vida a 9 miembros de una familia que habían sido arrastrados por el agua en Florida 🤗🤗🤗🤗🤗🤗 pic.twitter.com/efeYZ4szPq — Canal Extremadura (@cextremadura) 12 de julio de 2017

"Estas personas eran ángeles de Dios que estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado. Yo les debo mi vida y la vida de mi familia. Sin ellos no estaríamos aquí", agradeció la mujer una vez pasado el susto.



EL MERCURIO (Chile) / GDA