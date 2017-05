Brad Pitt confesó haber iniciado terapia para superar el alcoholismo

Ocho meses han pasado desde que Hollywood vivió una de las noticias más impactantes del último tiempo: el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt. Con el paso del tiempo el actor se encuentra más tranquilo, y por ello decidió hablar por primera vez sobre el tema durante una extensa entrevista con la revista GQ Style.



En septiembre pasado, Jolie y Pitt comenzaron su proceso de divorcio. La actriz inició el trámite alegando "diferencias irreconciliables" en la crianza de sus hijos. Posteriormente se supo que el actor habría agredido al mayor de los niños, Maddox, durante un vuelo. El caso fue investigado por el FBI.

"Después de eso, fuimos capaces de trabajar juntos en esto. Los dos estamos tratando de hacer lo mejor. Escuché a un abogado decir 'Nadie gana en la corte, sólo es cosa de tiempo saber quién perdió más'. Y parece ser cierto", explicó.



"Uno espera un año enfocado en tratar de construir un caso para probar tu punto de vista, y eso es sólo una inversión de odio. Me rehúso a eso. Afortunadamente ella me apoya en esto. Es algo realmente desgarrador para los niños, tener de pronto a su familia separada", agregó, y aseguró que su relación con Jolie está mucho mejor, porque decidieron entre los dos manejar el divorcio "con mucho cuidado y delicadeza".



El protagonista de 'El curioso caso de Benjamin Button' aseguró que este tiempo le ha servido para hacer una introspección y darse cuenta de sus debilidades y fracasos.



Además, reveló que tras su separación, se fue a vivir con un amigo en Santa Monica, ya que para él era muy triste estar en su casa en Hollywood porque le recordaba a sus seis hijos.



"Me preocupan mis hijos, que sean objetos (de la prensa). Claramente no lo hacen con ninguna delicadeza para proteger a los niños, sino que para vender. Y lo que vende es lo más sensacionalista y eso es lo que publican, eso me duele", afirma.



Según reveló Pitt, recientemente comenzó con terapia y dejó de beber alcohol.



"Estaba tomando mucho. Había comenzado a ser un problema. Estoy realmente feliz, llevo seis meses", explicó.



"La verdad, es que podía beber como un ruso bajo la mesa con su propio vodka. Era un profesional. Era bueno", agregó. En la conversación, sólo mencionó el nombre de su ahora ex esposa cuando recomendó a su entrevistador ver una película dirigida por Jolie sobre el genocidio practicado en Cambodia por los Jemeres Rojos, 'First They Killed My Father'."Deberías ver la cinta de Angie", dijo.



