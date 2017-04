Bill Gates prohibió usar celular a sus hijos antes de los 14, ¿usted?

25 de abril 2017 , 07:38 a.m.

Hace un par de días el fundador de Microsoft, Bill Gates, reveló en una entrevista al periódico británico 'The Mirror' que no había permitido que sus hijos hicieran uso del celular antes de los 14 años.



La afirmación del hombre más rico del mundo ha revivido el debate sobre cuál debe ser la edad en la que los adolescentes deberían usar el celular por primera vez y con qué frecuencia. Además, el informático afirmó que durante la comida los teléfonos inteligentes también están prohibidos.



"Por lo general, asignamos algún tiempo después de la comida en el que no está permitido ningún tipo de pantalla, en el caso de mis hijos les ayuda a dormirse a una hora razonable", le dijo el empresario al diario inglés.

En nuestro país la discusión ya se ha planteado; sin embargo, aún no existen decisiones ni conclusiones que permitan establecer cuál puede ser la mejor opción para los adecentes.



Según un estudio del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) en Colombia, el 66 por ciento de los adultos desconocen los sitios que visitan los menores y las conversaciones que tienen con amigos y desconocidos a través de las diferentes redes sociales que frecuentan.



Juan Camilo Díaz, profesor del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, le dijo a EL TIEMPO que la falta de tiempo, de acompañamiento o de interés por parte de los padres potencia los riesgos de que los menores terminen en manos de la pornografía infantil y otros delitos.



Al respecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se han pronunciado. Cristina Plazas, directora general de la institución, hizo un llamado para no entregar teléfonos inteligentes a los menores de 14 años y utilizar otras herramientas para poder controlar a los menores.

“Hay otras opciones para poder ubicar a los hijos, inclusive más económicas que un Smartphone y que evitaría exponer a los niños a los grandes riesgos que hoy supone tener una red social“, aseguró Plazas.



Agregó que si bien el uso del internet ayuda a desarrollar ciertas áreas del cerebro, utilizar dispositivos inteligentes de manera excesiva hace que los niños dejen de ejecutar otras actividades fundamentales en su desarrollo.

“Los dispositivos inteligentes son una maravilla, ayudan a desarrollar ciertas áreas del cerebro pero cuando se usan en exceso los niños dejan de hacer ciertas actividades que también son muy importantes como las relaciones, el entendimiento con otras personas, la conexión con los demás”, comentó.



Las investigaciones sobre el impacto de los celulares y el uso del internet a temprana edad apenas están dando los primeros resultados. Establecer una edad adecuada para el uso de estos dispositivos aún resulta apresurado, lo que sí es claro, es que el acompañamiento de los padres cuando se empieza a tener contacto con esta tecnología es fundamental para un correcto uso de la misma.



ELTIEMPO.COM