Las bondades del criticado arte de ser soltero

¿Qué tienen en común las actrices Edie Falco, conocida por su papel en la serie ‘Los Soprano’, y Kim Cattrall, una de las protagonistas de ‘Sex and the City’, con la famosa cantante y compositora Lady Gaga?



Son tres celebridades ‘singles’ (solteras) cuyas opiniones y forma de vida invitan a hacer una reflexión libre de prejuicios sobre la soltería y a dedicarle una nueva mirada, según la doctora en psicología Bella DePaulo.

La soltería puede tener más beneficios psicológicos que los de estar casado, algo sobre lo cual existen algunos ejemplos y testimonios entre las celebridades, según esta científica, que es una de las mayores expertas sobre este tema a nivel mundial y autora del libro ‘Singled Out’, en el cual habla de cómo “los solteros son estereotipados, estigmatizados e ignorados y, aun así, viven felices para siempre”, y de la columna ‘Living Single’ (viviendo soltero) de la revista ‘Psychology Today’.

Además de ‘Singled Out’, DePaulo ha escrito ‘The Best of Single Life’, que han sido traducidos al español en formato electrónico, con los títulos de ‘Solteros señalados’ y ‘Lo mejor de ser soltero’, respectivamente. “Me he dado cuenta de que, a lo largo de los años, he usado a menudo las palabras y hechos relacionados con las figuras públicas como punto de partida para mis análisis sobre el lugar que ocupan el matrimonio y la vida soltera en la sociedad contemporánea”, señala De Paulo.



Kim Kardashian, Whoopi Golberg, Patricia Arquette, Taylor Swift; Angelina Jolie, Sandra Bullock, Barack y Michelle Obama; Bill Gates, Mónica Lewinsky, Al Gore, Larry King, Sonia Sotomayor y Theresa May, así como Kate Middleton, el príncipe Guillermo y el Papa son algunas de las grandes personalidades que han sido citadas en sus artículos.

Beneficios de una vida ‘single’

“Muchas personas solteras abrazan sus vidas de soltería, y es probable que experimenten un mayor crecimiento psicológico y desarrollo que las personas casadas, así como una vida social más rica”, afirma la experta. “La preocupación por los peligros de la soledad puede oscurecer los beneficios de la soledad . Es hora de representar con más exactitud a las personas solteras, reconociendo sus fortalezas y su resiliencia y todo aquello que hace que sus vidas sean tan significativas”, añade esta psicóloga.



DePaulo cita una investigación que muestra que las personas solteras valoran el trabajo significativo más que las personas casadas, y otro estudio asegura que los ‘singles’ están más conectados con los padres, hermanos, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.



“Cuando las personas se casan, se aíslan más”, remarca.



“Además, las investigaciones que comparan a las personas que permanecen solteras con las que siguen casadas muestran que las primeras tienen un mayor sentido de autodeterminación y son más propensas a experimentar un sentido de crecimiento y desarrollo continuo como personas”, señala DePaulo.



A pesar de estas ventajas de permanecer soltero, DePaulo no reclama que un estado sea mejor que el otro.



“No hay una receta para la buena vida. Lo que más importa no es lo que los demás hagan o lo que otras personas piensen que debemos hacer, sino que podamos encontrar los lugares, espacios y personas que encajen en lo que realmente somos y nos permitan vivir nuestras vidas de una mejor manera”, concluye la psicóloga Bella DePaulo.

Tres famosas, solteras y felices

DePaulo cita los casos de tres mujeres famosas solteras que ha analizado en su blog y han generado debates:



Kim Cattrall



Esta actriz ha sido percibida bajo el término ‘cougar’ (que significa pantera y es aplicado a mujeres mayores que se relacionan con hombres jóvenes). Esta es una expresión negativa y una etiqueta que la gente utiliza cuando se siente incómoda ante una mujer fuerte”, según DePaulo.



Lady Gaga



La cantante fue criticada por decir “estoy sola ahora y he elegido ser soltera, porque no tengo tiempo para conocer a nadie. El celibato está bien”.



Edie Falco



A la actriz no le entristece no haberse casado nunca. Según DePaulo, “el hecho de que Edie Falco sea famosa puede ayudar a que más personas conciban esta forma de vida de un manera mucho menos estereotipada”.



RICARDO SEGURA

Efe / Reportajes