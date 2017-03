Ben Affleck dice que completó tratamiento por alcoholismo

El actor Ben Affleck dijo el martes que completó un tratamiento contra su adicción al alcohol, afirmando que quiere "ser el mejor padre que pueda". Affleck, de 44 años, sostuvo en su página de Facebook que su tratamiento fue el "primero de muchos pasos" hacia la recuperación y agradeció especialmente a su esposa Jennifer Garner, de quien se separó en 2015..

"Completé un tratamiento para la adicción al alcohol, algo con lo que he lidiado en el pasado y seguiré enfrentando", escribió el actor de Batman.



"Quiero que mis hijos sepan que no es vergonzoso pedir ayuda cuando se necesita, y quiero ser una fuente de fortaleza para cualquiera que necesite ayuda pero tenga miedo de dar el primer paso", añadió.



Affleck y Garner, que tienen tres hijos, anunciaron planes de divorcio en julio del 2015 tras 10 años de matrimonio. El actor, ganador de dos premios Óscar por guión y producción, volverá a interpretar al superhéroe en 'The Batman' y 'Justice League'.



