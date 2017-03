Ben Affleck reveló que salió de un tratamiento por adicción al alcohol

15 de marzo 2017 , 09:47 a.m.

El actor y director estadounidense Ben Affleck reveló que completó un tratamiento por su adicción al alcohol, y aseguró que lo que quiere ahora es "vivir la vida al máximo" y "ser el mejor padre" posible.



"Quiero que mis hijos sepan que no hay que avergonzarse por buscar ayuda cuando la necesitas", dijo el intérprete en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook.



Affleck, quien no especificó cuándo recibió el tratamiento, destacó que en el pasado tuvo que lidiar con sus problemas con el alcohol y señaló que tendrá que seguir haciéndolo en el futuro. "Este fue el primero de muchos pasos hacia una recuperación positiva", indicó.



Esta no es la primera vez que Affleck enfrenta sus problemas con la bebida ya que en 2001 ingresó a un centro especializado para tratar esta adicción.



"Soy afortunado por tener el amor de mi familia y amigos", afirmó Affleck antes de subrayar, especialmente, el apoyo que le brindó la madre de sus hijos, la actriz Jennifer Garner.



La pareja se separó en 2015 tras diez años de matrimonio, aunque informaciones recientes de la revista People apuntaron a una supuesta reconciliación.



Ganador del Óscar a la mejor película por ‘Argo’ (2012) y de la estatuilla al mejor guion por ‘Good Will Hunting’ (1997), Affleck volverá a ponerse en la piel de Batman para la película de superhéroes ‘Justice League’, que se estrenará en noviembre.



