Barbero sin manos es sensación por su destreza con las navajas

REUTERS

Cuando se piensa en un chico, es imposible no imaginarse su paso por la escuela. Lejos de haberse sentido discriminado de niño por su condición, Gaby cuenta que fue muy cuidado por sus pares: "Los compañeros que tuve siempre me hicieron sentir uno más. Había uno que otro que me gastaba. Pero automáticamente tenía 10 al lado mío que saltaban a defenderme. Mis amigos eran una masa", recuerda sonriendo.