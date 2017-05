La 'travesía' de seis bailarinas de ballet para viajar a España

A sus 15 años, Natalia Rico tiene al menos un par de cosas claras en su vida: la primera es que le gusta el ballet por encima de cualquier otro pasatiempo, tanto que abandonó el voleibol, la natación y el porrismo para poder dedicarse de lleno a las puntas y las trusas. La segunda, que en medio de las dificultades económicas que se interponen frente a ciertas metas, siempre habrá alguna opción por explorar.

La última claridad le llegó en los últimos dos meses. A través de redes sociales logró que su causa fuera también la de otros. Necesitaba dinero para asistir a un campamento de verano en España, el Russian Ballet Camp, dictado por profesores rusos en la ciudad de Alicante. Ser admitida ya significaba un logro para ella, su familia y el Ballet Metropolitano de Medellín, pero todavía tenía por sortear una barrera del tamaño de 10 millones de pesos.



Natalia es una dentro de seis jóvenes que hoy buscan recursos para el que, para ellas, sería el viaje de sus vidas: recibir durante tres semanas uno de los cursos intensivos de ballet más reputados en el mundo y así conocer la movida cultural alrededor de una práctica que no tiene tanta fuerza en Colombia.



Todas son de Medellín y tienen entre 10 y 15 años. Decidieron presentarse a la audición gracias a Valeria, quien participó en el Russian Ballet Camp del año pasado. De allí volvió con historias que entusiasmaron a sus otras cinco compañeras a concursar para este año.



“Mandaron el video porque no podían ir a hacer la audición personalmente –cuenta Giovana Puerta, madre de Natalia–. En febrero las llamaron y les dijeron que habían sido aceptadas”. Las seis quedaron con las puertas abiertas al quedar dentro de los 300 bailarines de todo el mundo seleccionados para participar de las clases maestras impartidas por maestros rusos.



Pero a Natalia, o mejor, a su mamá, esta noticia le generaba incertidumbre: ¿cómo harían para pagar un viaje a España con menos de seis meses de plazo? Giovana, quien es profesora, no podía ocultarle a su hija su preocupación por la limitación material. En otras circunstancias, la historia habría terminado allí. “Ella se puso muy triste porque me decía, ‘mami, es mi sueño’. Yo le decía: ‘Sí, hija, pero no vamos a recoger 10 millones en menos de seis meses’.”



Gracias al impulso del Ballet Metropolitano de Medellín, decidieron buscar alternativas. Con el apoyo del Ballet Metropolitano de Medellín, lograron que la Secretaría de Educación de la ciudad financiara sus tiquetes de viaje. Este auxilio lo recibieron, no por su pertenencia a la academia (de carácter privado), sino porque son estudiantes de escuelas públicas.



En total, necesitaban 10 millones de pesos por cada una. Como una de ellas puede costearse el viaje, debían conseguirse 50 millones de pesos. Con la contribución de la Secretaría de Educación, esto se redujo a la mitad. Aun así, cinco millones de pesos no eran una suma al alcance de ninguna de ellas, mucho menos para un viaje que será el próximo 7 de julio y para el que tienen que pagar, también, su estadía, su alimentación y, por supuesto, el curso, para el cual solamente lograron la admisión.

El salto que les dio las redes sociales

No hay un día, entre lunes y sábado, en que Natalia no vaya al Ballet Metropolitano de Medellín, ubicado cerca del cerro Nutibara de Medellín. Así es desde hace unos cinco años. Cuando tenía 10, un encuentro fortuito de su mamá con una amiga la terminó poniendo en una audición, y ese fue el comienzo de su carrera como bailarina.



“Siempre me ha gustado el ballet, porque me ha gustado la Barbie, porque es una muñeca muy versátil y la ponen en todo”, cuenta. Por esos días no tenía ninguna de las icónicas figuras, pero las veía en las películas. Más allá de esa inspiración inicial, forjó su gusto a fuerza de rutina. Pasa su tiempo entre el colegio y la academia, con algunos pasos breves por su casa, ubicada en el barrio Belencito de la Comuna 13, en Medellín.



“He notado que cuando bailo se me olvida todo el resto del mundo, la normalidad. Uno se sumerge más en el mundo de la danza”, explica lo importante que es el baile en su vida. Además de ballet, practica danza contemporánea. Aclara que quiere convertirse en bailarina profesional, pero también contempla estudiar Sicología.



Natalia se convirtió en la cara visible de la causa de sus compañeras debido al fotógrafo Federico Ruiz, quien publicó la semana pasada en su perfil de Facebook una serie de fotografías de ella para difundir su campaña. “Esas son las calles de su barrio. Estas son las fotos que yo le tomé ahí, a media cuadra de su casa, en San Javier, en la Comuna 13”, escribió Ruiz en la publicación.

Explicó que Giovana es la profesora de sus hijos y por eso conoció la historia de Natalia. Además, compartió las cuentas de ahorros y otras formas como las personas pueden vincularse para ayudar económicamente a las seis bailarinas de ballet que quieren viajar a España. La publicación de Ruiz tocó fibras y movió voluntades. Tanto que ha sido compartida más de 1.300 veces y ha generado más de 1.000 reacciones en esa red social.



Es claro que no se trata solamente de reunir ‘likes’ o corazones en una red social. De los 25 millones de pesos faltantes hace unos meses, han logrado reunir 20 millones. Es decir, les falta un millón de pesos para cada una de las cinco chicas que requiere el dinero. Lo conseguido ha sido centralizado a través de la academia para evitar las redes sociales. No obstantes, aunque la solidaridad motivada en redes sociales les ha ayudado, también han conseguido dinero por su cuenta.

Esta fue una de las fotografías compartidas por Federico Ruiz en su perfil de Facebook. Foto: Cortesía: Federico Ruiz

Giovana cuenta, por ejemplo, que han hecho dos rifas, una de un televisor y otra de un computador. Al final de esta semana estarán haciendo la tercera, de un iPhone 7. Los padres de las niñas se han vinculado a la labor, que ha incluido ventas de obleas y chucherías varias.



¿Para qué todo esta travesía? Según Giovana, es una experiencia que puede aportar tanto en lo personal como en lo social a su hija. “Su mayor emoción es conocer otra cultura, otro país, hacerse conocer”, dice. Y no está muy lejos de lo que dice su hija. Para Natalia, se trata de ganar en cualidades técnicas y de interpretación, en clases que ocupan prácticamente todo el día. También le gusta “porque allá hay culturas diferentes. El ballet es un arte muy importante en España, como acá el fútbol”.



Si se mira con la perspectiva de lo que les faltaba hace unos meses, el viaje parece un hecho en este momento. Aun así, no pueden bajar la guardia. Quedan menos de dos meses para que las seis bailarinas de ballet dejen sus barrios en las comunas de San Javier, Castilla, Buenos Aires, y estén sentadas en un avión cruzando el atlántico. Que puedan disfrutar la experiencia sin inconvenientes depende del dinero que les falta. Depende, en últimas, de la apuesta desinteresada de otras personas para ayudar a que las seis puedan tachar un sueño cumplido en toda la vida que les queda por delante.

¿Cree que le puede ayudar a Natalia y sus compañeras de alguna manera?

Esta es la información bancaria de la cuenta de ahorros Bancolombia N° 28049045524, a nombre del Ballet Metropolitano de Medellín, con NIT. 800060573. Dice Federico Ruiz que “para tranquilidad de quienes aporten, pueden contactar a Ana Beatriz Gutiérrez, directora de la escuela y quien viajaría con las niñas. Otras acciones sencillas como compartir el video de Natalia también pueden funcionar.



JUAN DAVID LÓPEZ MORALES

Redactor ELTIEMPO.COM

En Twitter: @LopezJuanDa