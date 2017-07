Chester Bennington y otras historias de estrellas que se suicidaron

Universal Music

Michael Hutchence, reconocido por haber hecho parte de la banda australiana de 'new wave' INXS, se ahorcó con su cinturón en un hotel en 1997, según la versión oficial. En su cuerpo también encontraron fármacos. La imagen muestra la portada del disco 'INXS: The very best thing', lanzado a finales de 2011.