Aproveche lo que tiene para ‘brillar’ su casa

Además de suavizar la piel del rostro de los hombres, la crema de afeitar puede convertirse en su mejor aliada en el momento de mantener limpia la casa.



Desde dejar relucientes espejos y ventanas hasta quitar manchas de las alfombras, las bondades de este producto son perfectas para emplearlas en otros ambientes de la casa, como la cocina, el baño o la sala. Lo mismo pasa con la pasta de dientes y el suavizante de ropa: ayudan a devolverles el brillo a muchas cosas y hacer que su casa luzca impecable.



Si estamos sacando del baño o del lavarropas un producto para aprovecharlos más y darle otros usos, también se puede sacar de la cocina el aceite de oliva y el limón para mejorar, ya no una receta, sino otras partes de la casa.



Estos tips son alternativas para que sea más recursivo y aproveche todo lo que tiene en casa sin gastar más o invertir en productos caros.



Pruebe estas ideas con precaución debida y sáquele provecho a lo que cada mes compra en el mercado.

A exprimir limones

Remover manchas de la ropa. Para esas manchas amarillas causadas por el desodorante, frote el área con una mezcla de limón y agua en partes iguales y luego lave con normalidad. Verá que el color desaparece y queda un delicioso olor.



Mejora el detergente. Durante el ciclo de lavado, vierta una taza de jugo de limón dentro de la lavadora. No solo le dará a la ropa un olor fresco, también ayudará a blanquearla, eliminar óxido y decoloraciones.



Aromatizar las habitaciones. Deje los químicos de lado y logre un rico olor en casa de manera natural. Ponga a hervir a fuego lento seis rodajas de limón con clavo de olor en un recipiente de agua para refrescar el ambiente.



Ahuyentar insectos de la cocina. Las hormigas, cucarachas y pulgas odian su olor. Exprima un limón en las aberturas de las puertas y ventanas o en los agujeros por donde los insectos entran a la casa. También puede limpiar el piso con una mezcla del jugo de cuatro limones y dos litros de agua.



Eliminar el mal olor de las canecas. Coloque dentro del tacho de basura medio limón con una cucharada de bicarbonato de sodio; deje actuar y listo.

Crema de afeitar

Sacar rayones de la pared. Ponga un poco de crema de afeitar en la pared y repase con cepillo la zona manchada. Limpie suavemente para no dañar la pintura. También sirve la crema dental.



Grifos relucientes. Aplique la crema de afeitar sobre el grifo y con un paño seco páselo por toda la superficie. Verá cómo este producto es capaz de remover todos los residuos. Lo mismo sucede con la crema dental.



Limpiar el microondas. Ponga un poco de espuma sobre un trapo seco y páselo por el interior del microondas. Complete la limpieza con un paño húmedo. También puede mezclar una taza y media de agua con tres cucharadas de jugo de limón, calentar entre 5 y 10 minutos y luego limpiar con un paño. Al condensarse el agua, suavizará la suciedad para que pueda removerla.



Brillo las piezas de cobre y hierro. Si están opacas, frótelas con un cepillo viejo y una pequeña cantidad de crema de afeitar. Los resultados son inmediatos. Otro truco: mezcle en un plato pequeño el jugo de medio limón con sal gruesa y frote sus objetos de cobre.



Retirar manchas de la alfombra. Ponga un poco de crema de afeitar sobre la mancha y con un paño haga pequeños círculos sobre la suciedad. Deje actuar por media hora y retire la crema con una toalla limpia.



También puede usar crema de dientes. Ponga un poco sobre la mancha, frótela con un cepillo, enjuague y deje secar.



Acabar con los sonidos de las puertas. Pase un paño humedecido con crema de afeitar por las bisagras o cerraduras de sus puertas para que dejen de chirriar. Lo mismo puede hacer con un paño humedecido con un poco de aceite de oliva.



Limpiar espejos y ventanas. Si busca espejos y ventanas relucientes, eche un poco de crema en los vidrios y espársala con un trapo. Luego retírela con papel toalla. También puede usar aceite de oliva y limpiar con una toalla de papel.

Suavizante de ropa

Limpiar los baños. Ayuda a que las piezas sanitarias brillen y su limpieza dure más. Mezcle en un pequeño recipiente un pequeño chorro de alcohol, una medida de suavizante y un vaso de agua. Con guantes para no dañar su piel, limpie lavamanos, taza y demás piezas del baño.



Lavar pisos. El suavizante diluido en agua ayudará a recoger toda la suciedad de los pisos y dejar un agradable aroma en su hogar. En el cubo con agua agregue una o dos medidas de suavizante, según el espacio y la cantidad de sucio acumulado, y pase el trapero o paño para fregar el piso como habitualmente lo hace. Al terminar, verá sus pisos relucientes, con agradable aroma y totalmente limpios.



Brillar muebles. Mezcle un litro de agua, una cucharada de suavizante y una de alcohol y póngalo en un vaporizador. Rocíe los muebles y pase un trapo limpio; verá que reaviva su color rápidamente. Para los muebles pintados de poliuretano puede usar unas gotas de aceite de oliva en un paño y frotarlo lentamente. Dejar secar y pasar un trapo seco.



Cristalería. Como limpiavidrios también funciona. En un envase vaporizador agregue medio litro de agua, una cucharada de este producto y rocíe los vidrios; retírelo con un paño que no deje pelusas y luego quite el resto con un paño seco. Si no tiene de estos paños, el papel periódico funciona muy bien y es una forma de reciclarlo.



Restos de comida en las ollas. Es muy molesto ver que la comida se quede pegada en las ollas y no puede despegarla, por más que pase la esponja. Para esta solución casera necesitarás un poco más de tiempo y paciencia: debe llenar la olla de agua, agregar una medida de suavizante y dejar reposar toda la noche, a la mañana siguiente, lávela como habitualmente lo hace y verá cómo se despega la suciedad rápidamente.

Papel aluminio

Brillar cubiertos. Cubra el fondo de una olla grande con papel aluminio, vierta un poco de agua con dos cucharadas de sal; ponga los cubiertos. Deje remojar durante cinco minutos y séquelos con un paño limpio. Este truco también funciona para limpiar y pulir las joyas.



Afilar tijeras. Doble varias veces el papel de aluminio y recórtelo reiteradas veces.



Ahuyentar insectos. Los insectos pueden dañar las plantas fácilmente, para ahuyentarlos ponga pequeños trozos de aluminio dentro de la maceta.



Limpiar la plancha. Poner una lámina de aluminio sobre la mesa de planchar, agregar sal y pasar la plancha por el lugar. Esto elimina los residuos que están pegados en la plancha.



GDA / El Comercio (Perú) y El Nacional (Venezuela)