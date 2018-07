Ángela Ponce, primera mujer transgénero que se corona Señorita España

03 de julio 2018 , 09:56 a.m.

Ángela Ponce, nacida en Sevilla, se convirtió en la primera mujer trans en coronarse Señorita España luego de ganar el certamen el pasado 29 de junio en la ciudad de Tarragona. La modelo de 26 años hace tres años decidió entrar en el concurso Miss Cádiz y fue en ese momento cuando comenzó su carrera en los certámenes de belleza.



“En 2015 me presenté a Miss Cádiz y gané, convirtiéndome en la primera mujer transgénero que se coronaba en un concurso de belleza a nivel nacional. Pero en aquella época la ley de Miss Mundo no contemplaba que una mujer trans pudiera participar. Ahora me presentó a Miss Universo porque gracias a Jenna Talackova cambió la ley”, indicó Ángela Ponce al diario ABC.

La canadiense Jenna Talackova, quien participó en 2012 en el concurso de belleza más importante del mundo como la primer mujer transgénero en llegar al certamen, hizo posible que hoy Ángela pueda ser parte de la 67° edición de Miss Universo al lado de otras 90 concursantes de distintas nacionalidades y suceder el reinado de Sofía del Prado, anterior Señorita España.



En su discurso de coronación, Ponce expresó que este triunfo es un paso más a la inclusión y una muestra de diversidad, además afirmó que con este título se encargará de “llevar un mensaje de tolerancia, respeto y amor por uno mismo y los demás a Miss Universo”.

