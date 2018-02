Andrea Serna, una reina en su oficio

Siempre bonita aunque tenga poco maquillaje. Andrea Serna lleva eso en su ADN, como la timidez y el hecho de ser reservada.



Su vida como presentadora de entretenimiento ya tiene 21 años y ha sido exitosa. Pasó por el ‘Noticiero Nacional’ y en 1999 llegó a RCN. Allí estuvo 18 años y presentó también concursos y certámenes como el reinado nacional de belleza.



Ha ganado tres premios TV y Novelas (2007, 2013 y 2014) y un India Catalina (2012). El año pasado renunció al canal RCN y comenzó el 2018 como conductora del concurso ‘The Wall’, de Caracol, donde los participantes compiten por una suma millonaria para invertir en una causa social o familiar.

Desde hace tres años es la mamá de Emilia, que nació de su matrimonio con el empresario cartagenero Juan Manuel Barraza. Su primer matrimonio fue con el realizador de televisión Frank Scheuermann.



Se considera una ‘metida’ en todo lo que tenga que ver con su trabajo. “Será por cansona, pero tengo una sensibilidad por la estética y me gusta saberlo todo”, dice.



Nacida en Aranzazu, Caldas, creció en Cali, donde vive su familia.



¿Qué aprende de concursos como ‘The Wall’ y el que hizo en RCN, ‘Misión impacto’, relacionados con temas sociales?



Aunque se trata de dos propuestas muy distintas, pues ‘Misión impacto’ estaba más relacionado con empresas de apoyo social, hay que decir que sus concursantes son agentes de cambio que quieren impactar la sociedad. En ‘The Wall’ es muy importante ver cómo estos participantes luchan por ganar para invertir el premio en ayudar a los demás.



¿Qué historia la ha impactado?



En ‘The Wall’, una pareja de esposos concursó para ayudar a los niños con cáncer. Su motor fue un niño que hace poco murió porque hubo inconvenientes con el sistema de salud. Aunque se consiguieron recursos mediante las redes sociales, no sobrevivió. Esta pareja es amiga del papá del mejor amigo del niño. Conocer personas así te lleva a valorar más la vida y a pensar qué puedes hacer. Son las historias que se quedan.



Cuando usted llega al set ya tiene una información, pero ¿qué pasa con los concursantes y sus historias una vez allí?



Claro, se tiene información, pero conocer a estas personas hace que uno se comprometa con su historia, con esa causa, con el objetivo que tienen. Y siempre me digo que por algo nos encontramos, por algo yo vivo su historia y por algo estoy aprendiendo de cada pareja participante en ‘The Wall’.



Usted siempre está pendiente de los detalles de su trabajo, hasta de las luces...



No sé de dónde me sale eso. Cuando empiezo un proyecto, me gusta tener control y me disculpo con las personas con las que trabajo. Me gusta estar presente, ir más allá, preguntar, opinar, revisar, mirar.



Creo que es porque como no soy periodista, sino que estudié mercadeo. Cuando llegué a la televisión tuve que aprender y cogerle amor al oficio. Porque para mí este es mi bello oficio.



Además, porque en el ‘Noticiero Nacional’ y en RCN éramos muy pocos y teníamos que hacer muchas cosas. Eso me enriqueció, porque no solo presentaba mis segmentos sino que también hacía producción de campo, hablaba con las fuentes y editaba. Y agradezco que he tenido maestros maravillosos, como Álvaro García y Daniel Coronell.



¿En qué la ha cambiado el hecho de ser mamá?



En todo, porque la vida ya no gira en torno de mí, sino de Emilia. Mi agenda ahora es ella, que le cambia a uno la motivación: qué ejemplo le voy a dar, cómo le voy a mostrar el mundo.



¿Y cómo es Emilia?



Ya está en el jardín y le gusta mucho. También, que le leamos cuentos.



¿Qué hacen en familia?



Nos gustan los planes al aire libre. Si sale un rayo de sol en Bogotá, vamos a los parques, que nos encantan. Y a Emilia le gusta acompañarme a hacer vueltas.



La gente se pregunta todavía por qué se fue del canal RCN...



Fue una decisión que me costó mucho, por la relación con los compañeros, la empresa, sus dueños. Fue un momento personal, quise asumir mi vida de una manera diferente.



¿Qué opina de los cientos de denuncias de acoso a mujeres que se han conocido en los últimos meses, sobre todo en la industria del cine y la televisión?



Infortunadamente, las mujeres sí estamos en una situación vulnerable. Soy embajadora de la Fundación Catalina Escobar y me doy cuenta del grado de vulneración de las mujeres y las niñas, especialmente, y no solo de las que tienen pocos recursos. Es lamentable que muchas tengan que enfrentar una situación de acoso y que no siempre exista la vía para denunciarlo.

Siempre de moda

Además de su trabajo como presentadora, Andrea Serna hace parte de equipos creativos de empresas relacionadas con la moda. La conductora ha sido también un referente en este campo y ha apoyado el diseño colombiano. “Soy admiradora del trabajo de los diseñadores nacionales y de todas las personas que hacen parte de esta industria”, afirma. De hecho, cuando empezó a presentar “programas de gran formato, tipo Factor X, con un escenario más exigente, mostré los diseños de nuestros creadores. Ese mundo me ha gustado mucho, por el trabajo que tiene dentro, en los talleres, y también por la creación”.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET